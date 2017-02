Espandi lo storage del tuo smartphone a 32GB con soli 15 Euro: micro-SD in offerta su Amazon

Foto, video, puntate delle serie televisive preferite, sono tutti contenuti che pesano parecchio sullo storage integrato sul nostro dispositivo, sia esso uno smartphone o un tablet. Per fortuna sono parecchi i modelli che supportano una micro-SD esterna, con la quale aumentare a dismisura lo spazio a disposizione. Un modello di smartphone da 8 o 16 GB può accoglierne così anche oltre dieci volte in più, consentendo di salvare sulla memoria esterna tutte le foto, i video, e sui dispositivi Android più recenti anche le applicazioni o parti delle stesse.

Segnaliamo a tal scopo un modello di microSD SanDisk da 32GB che è da qualche giorno in offerta su Amazon al prezzo di 15,05 Euro. Un prezzo molto basso (il minimo sul portale è stato di circa 13,50 Euro) con cui poter espandere lo spazio d'archiviazione del proprio dispoisitivo. Non è un prodotto dalle prestazioni stellari, tuttavia è perfetto per l'archiviazione di massa e per conservare grandi quantitativi di dati, anche come backup.

Samsung propone i suoi modelli a costi molto competitivi. Si parte con un modello da 32GB che riteniamo essenziale, che offre una buona capacità di archiviazione e buone performance ad un prezzo assolutamente abbordabile: 14,99 Euro per una scheda UHS-I Classe 10 capace di trasferire file ad una velocità massima stimata di 48MB/s. Salendo un po' di prezzo, a circa 23,99 Euro, troviamo invece il modello Evo da 64 GB (senza adattatore SD), con le stesse specifiche per le performance. Per finire proponiamo il modello Evo da 128 GB: costo 40,00 Euro per uno spazio di archiviazione quasi da desktop. Anche questi ultimi modelli sono UHS-I Classe 10 con velocità di trasferimento da 48 MB/s.