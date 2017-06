Entra in Wiki ASUS, il club esclusivo per chi ha uno ZenFone

Wiki ASUS è il nome della nuova iniziativa sviluppata da ASUS per entrare i contatto con i possessori di smartphone della famiglia ZenFone che sono particolarmente legati a questi prodotti. WiKi ASUS è a tutti gli effetti un club ad invito, con il quale ASUS vuole entrare in contatto con i propri clienti più appassionati offrendo una serie di servizi specifici.

In Wiki ASUS gli utenti membri potranno avere accesso ad informazioni esclusive in anticipo su nuovi prodotti e funzionalità, partecipare ad eventi organizzati e poter testare i nuovi dispositivi della gamma ZenFone che ASUS renderà disponibili in futuro. Questo è quello che Wiki ASUS mette a disposizione degli utenti partecipanti ora, ma in futuro saranno ulteriori le iniziative che saranno offerte da Asus in questo club.

La partecipazione a Wiki ASUS è completamente gratuita da parte degli utenti, ma si tratta di un club ad invito. La scorsa settimana abbiamo segnalato questa iniziativa, evidenziando la possibilità di offrire l'accesso a Wiki ASUS ad un numero ristretto di lettori di Hardware Upgrade. Negli ultimi giorni abbiamo proceduto con la selezione dei candidati ma abbiamo ancora alcune posizioni a disposizione. Se sei un appassionato del mondo ASUS ZenFone e vuoi entrare a far parte di WiKi ASUS ti chiediamo di inviare una email a questo indirizzo

asus@hwupgrade.it

fornendo informazioni su chi sei e per quale motivo sei interessato a prendere parte ad una iniziativa legata ai prodotti ASUS ZenFone. Ti invitiamo inoltre a fornirci qualsiasi dettaglio che credi possa esserci utile a meglio valutare la tua candidatura a questa iniziativa.

Verrai ricontattato dalla nostra redazione così da poter valutare il tuo interesse verso questa iniziativa e farci capire quale sia la tua conoscenza degli smartphone ASUS ZenFone. Se giudicheremo il tuo profilo come indicato per partecipare all'iniziativa forniremo i tuoi dati di contatto ad ASUS, che provvederà a ricontattarti dandoti accesso a Wiki ASUS.