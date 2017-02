Energous presenta WattUp: la ricarica a distanza per gli smartphone

Si chiama WattUp ed è la prima ricarica wireless a distanza per smartphone. Avete capito bene: Energous, l'azienda che l'ha realizzata, permetterà con un semplice componente di 7x7 millimetri di ricaricare a distanza uno smartphone senza doverlo appoggiare fisicamente ad una specifica base. La novità sta proprio in questo, rendere possibile con la sola vicinanza al piccolo componente ideato la ricarica del telefono anche durante l'utilizzo. Una novità decisamente importante che da tempo gli utenti e in qualche modo anche i produttori di telefoni vorrebbero implementare o vedere implementata nei propri dispositivi.

Come funziona WattUp di Enorgous? Sostanzialmente la novità tecnologica che l'azienda ha cercato di realizzare è quella di sfruttare la ricarica dello smartphone tramite le onde radio in modo tale da non dover utilizzare cavi di alimentazione e chiaramente anche bypassare l'appoggio fisico del dispositivo su di una base. A livello pratico tutto questo si traduce nell'attivazione della ricarica nel momento in cui lo smartphone entra in una certa area di lavoro del WattUp. Essenzialmente fino a 5.5 metri, così come dichiarato dal costruttore, lo smartphone si pone in ricarica automaticamente mentre smette nel momento in cui tale distanza tra trasmettitore e dispositivo aumenta.

Finalmente una nuova tecnologia che potrebbe essere introdotta dai vari produttori nei loro dispositivi e che potrebbe realmente cambiare le carte in tavola per quanto concerne la ricarica degli smartphone. Ma c'è di più visto che Energous potrebbe presto fare la propria comparsa con i nuovi iPhone di Apple in arrivo. Sì perché Apple ha stretto forti legami con la Dialog Semiconductor che a sua volta ha ottenuto l'esclusiva sui nuovi prodotti Energous. Un ciclo che potrebbe dunque permettere ad Apple di ricevere in esclusiva la tecnologia di WattUp sul suo nuovo iPhone in arrivo permettendo dunque agli utenti di poterlo ricaricare addirittura a distanza e non più con l'uso di cavi o con la semplice ricarica wireless.