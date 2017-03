Endoscopio compatibile con iPhone, iPad e dispositivi Android a soli 33,99 Euro su Amazon!

Endoscopio flessibile compatibile con iPhone, iPad e dispositivi Android: è questo il biglietto da visita di Crenova iScope 2 in 1. Il nome non deve trarvi in inganno, non potrete fare analisi rettali ai vostri amici, la destinazione d'uso di questa videocamera per smartphone è quella di infilarsi nei pertugi o nelle tubature alla ricerca di nidi di insetti o punti intasati.

Rispetto ad altri modelli più economici di cui abbiamo parlato in passato il modello 2-in-1 in offerta oggi può connettersi anche via Wi-Fi e quindi supporta un numero ben superiore di dispositivi mobile. Tramite il cavo USB può essere inoltre collegato a computer e portatili. Integra 6 LED con luminosità regolabile per ottimizzare le fotografie scattate nei pertugi, e la batteria da 800 mAh vi garantirà 90 minuti di ispezioni continue con 30 minuti di carica. Grazie alla struttura flessibile, Crenova iScope può essere utilizzato anche e soprattutto nelle condizioni più difficili, come per la manutenzione di condutture di veicoli e velivoli, degli interni delle bocchette dell'aria condizionata, per la riparazione di macchine o per il passaggio dei cavi nei muri di casa.

La videocamera da 2 megapixel integrata consente di scattare foto a 720p e registrare video a 480p, permettendo di monitorare quanto avviene durante l'ispezione anche in tempo reale. Nella dotazione originale troviamo diversi accessori, mentre l'endoscopio gode di una testina da 8,55 mm di diametro. Ad un prezzo di 33,99 Euro non possiamo che consigliarne l'acquisto soprattutto a chi compie queste operazioni quotidianamente all'interno delle proprie attività professionali.