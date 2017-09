Elephone S8: lo smartphone borderless in vendita con super sconto e auricolari wireless in regalo

Il nuovo smartphone dell'azienda cinese è in vendita ad un prezzo decisamente interessante e solo per pochi giorni. Elephone S8 con il suo display completamente borderless sui tre lati viene venduto su Gearbest ad un prezzo di soli 202.10€ con l'aggiunta di un paio di cuffie wireless. Un aggiunta non indifferente per gli utenti che potranno così utilizzare il device anche per ascoltare musica senza il pensiero di cuffie con cavi e potranno anche ottenere uno sconto di circa 35 euro sul prezzo finale.

Elephone S8 si presenta agli occhi degli utenti come un device dal design premium, realizzato con cura e con precisione. Le specifiche tecniche del device le conosciamo bene ormai e riguardano innanzitutto il display 2K con dimensioni di 6 pollici ma chiaramente dalle dimensioni contenute per quanto concerne il corpo dello smartphone. Chiaramente effetto spettacolare grazie all'assenza delle cornici e grazie anche ad un effetto lucido delle scocche. Resistenza ad alti livelli grazie ad un vetro curvo 3D ma che risulta ancora più resistente ai graffi rispetto ai predecessori.

A livello hardware presente un processore MediaTek Helio X25 Deca-Core che di certo permetterà agli utenti prestazioni importanti grazie anche al lavoro dei 4GB di RAM. Per lo spazio di archiviazione nessun problema visto che 64 saranno i GB di memoria utilizzanti dagli utenti che oltretutto potranno anche essere espansi con MicroSD. Il comparto multimediale invece è caratterizzato da un sistema di lenti a doppio sensore da 21MP+8MP che garantiranno ottime prestazioni con elevata saturazione delle immagini e scatti di qualità. Nessun problema con le autonomie vista la presenza di una batteria da 4.000 mAh supportante anche la ricarica rapida e nessun problema nemmeno con la sicurezza visto il sensore di impronte digitali capace di sbloccare il device in soli 0.1 secondi.

Il nuovo Elephone S8 può dunque essere acquistato ad un prezzo decisamente interessante di 202.10€ direttamente a questa pagina a cui saranno aggiunte delle cuffie wireless gratuitamente Elen Listen 1.