Elephone S8, in prevendita a 202,10 euro lo smartphone in vetro senza cornici

Se avete voglia di uno smartphone privo di cornici e non volete spendere molto, Elephone S8 può essere il modello adatto alle vostre esigenze. Utilizza un design che il mercato definisce "tri-bezel-less", quindi è privo di cornici lungo tre lati e ha solo un inserto nella parte inseriore in cui accomoda il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Lo smartphone usa una piattaforma hardware di fascia medio-alta, il processore MediaTek Helio X25 e può essere acquistato a 202,10 euro su GearBest. Qui di seguito vi proponiamo il video unboxing ufficiale.

Elephone S8 fa uso di un display da ben 6 pollici stipato in una scocca tipica di dispositivi dal pannello ben più piccolo. La risoluzione dell'unità integrata è da 2560x1440 pixel, quindi lo standard Quad HD nel rapporto prospettico da 16:9, con la definizione tipica dei top di gamma. A gestire il tutto ci sarà un SoC MediaTek Helio X25 con un totale di dieci core da massimo 2,5 GHz, coadiuvato da un comparto memorie formato da 4 GB di RAM e 64 GB di ROM non espandibile. Si tratta, come di consueto, di un dispositivo dual-SIM in formato Nano.

Sul fronte connettività il nuovo smartphone cinese è compatibile con la rete cellulare 4G LTE (è supportata anche la banda 800 MHz), con il Wi-Fi AC dual-band e con il Bluetooth in versione 4.0. La batteria è da ben 4.000 mAh, ovviamente non rimovibile, mentre per quanto riguarda il software al primo avvio troviamo installato Android 7.1 Nougat. Non manca il supporto per la navigazione GPS e un comparto fotografico basato, come tradizione impone, da due moduli posizionati uno frontalmente, l'altro posteriormente.

Quest'ultimo sfrutta un sensore da 21 MP con auto-focus e flash LED integrato, mentre quello frontale - per selfie e videochiamate - fa affidamento su un sensore da 8 MP. La fotocamera frontale è posizionata sulla parte inferiore del display, l'unica in cui c'è fisicamente lo spazio per contenerla. Si tratta di una soluzione atipica ma necessaria nei "tri-bezel-less", dal momento che la mancanza di cornici superiori impone questo particolare posizionamento. Potete prenotare Elephone S8 a 202,10 euro su GearBest, con le spedizioni previste per il 4 ottobre.