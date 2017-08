Elephone 8, camera phone da 21 MP a buon mercato

Elephone P8 è uno smartphone a buon mercato caratterizzato da un comparto fotografico interessante, almeno sulla carta. Viene posizionato dal brand cinese come camera phone grazie alla sua fotocamera posteriore da ben 21 MP, e dal modulo da 16 MP posizionato sulla parte frontale. Sotto la scocca vanta una piattaforma MediaTek Helio P25 supportata da 6 GB di RAM e 64 GB di capacità di archiviazione, con l'hardware che consente una buona versatilità e la possibilità di eseguire anche i giochi di ultima generazione presenti su Google Play Store.

Grazie al suo hardware Elephone promette che questo smartphone può eseguire più di 40 applicazioni contemporaneamente e senza perdita nella reattività e nella fluidità. È tuttavia sul fronte fotografico che Elephone P8 intende primeggiare: con gli smartphone che stanno sostituendo a poco a poco le fotocamere compatte, grazie soprattutto alle loro dimensioni oltre che per la semplice qualità delle immagini proposte, Elephone P8 vuole offrire la migliore qualità di scatto possibile in tutte le circostanze pur mantenendo il prezzo di listino piuttosto basso.

Lo smartphone usa una fotocamera posteriore da 21 MP con sensore Sony IMX230, mentre il modulo frontale viene realizzato da Samsung (3P3) ed è da ben 16 MP. Attraverso algoritmi software può realizzare anche effetti avanzati in post-elaborazione, come ad esempio una simulazione del bokeh per ottenere uno sfondo sfocato come avverrebbe con una macchina professionale con obiettivo ad ampia apertura di diaframma. La fotocamera anteriore implementa inoltre anche un soft flash che consente di scattare con lo smartphone in ogni circostanza.

Oltre alle attenzioni dedicate al comparto fotografico, i tecnici della compagnia hanno cercato di offrire buoni risultati anche per quanto riguarda il reparto audio, con un amplificatore di alta qualità di NXP. La batteria è inoltre da 3.600 mAh e, stando ai test realizzati dai tecnici della compagnia, è capace di durare fino a 12 ore in riproduzione video. Elephone P8 adotta un display LCD IPS Full HD da 5,5 pollici e viene fornito al debutto con Android 7.0 Nougat. Lato connettività non mancano Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS, e c'è anche un sensore d'impronte.