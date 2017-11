"Ecco l'iPhone X da 34.100 euro: per chi ha più soldi che buon gusto"

Ha certamente sollevato un polverone la scelta di Apple di posizionare il suo top di gamma ad una cifra base di quasi 1.200 euro, ma c'è una nicchia di mercato che pretende di più, molto di più dal suo gadget tech. La nuova personalizzazione di Caviar di iPhone X si rivolge proprio a quella nicchia, con un prezzo che sfiora i 35.000 euro. Con questa cifra ci si porta a casa non solo un pezzo di tecnologia, ma soprattutto un pezzo da collezione condito da materiali pregiati.

Per quanto pacchiano possa sembrare, il nuovo iPhone X di Caviar non è la prima soluzione della sua categoria. In passato abbiamo visto anche un iPhone 5 da 12 milioni di euro e un iPhone 7 del valore commerciale di centinaia di migliaia di euro. E si tratta solo di due dei tanti modelli di smartphone extra-lusso: in passato sono state commercializzate anche varianti non proprio sobrie con i volti di noti politicanti del presente (come l'iPhone 5S di Putin) e del passato.

Caviar è una compagnia già nota per le proprie personalizzazioni di smartphone top di gamma (e non), e di recente è balzata agli onori della cronaca non solo per il suo iPhone X in oro, ma anche per aver messo le facce di Trump e Putin sul Nokia 3310. Il nuovo smartphone viene chiamato iPhone X Imperial Crown, nome sobrio tanto quanto lo è l'estetica: sulla sua scocca troviamo infatti incastonate344 pietre preziose, soprattutto diamanti di diverse dimensioni.

La parte centrale viene solcata da una colonna di 14 grandi rubini, e altre pietre preziose. Il tutto viene abbinato ad uno stile piuttosto "ricamato" e ricercato, forse fin troppo pesante per un dispositivo mobile da portare sempre con sé. Sul retro, nella parte inferiore, troviamo infine la firma della società. iPhone X è di suo uno smartphone particolarmente costoso: rappresenta la celebrazione del decimo anniversario del melafonino, e ha caratteristiche inedite.

Ci riferiamo naturalmente al Face ID, il nuovo e unico sistema di autenticazione attraverso riconoscimento del volto, e al display borderless privo di cornici se si esclude il "notch". Nonostante il suo prezzo iPhone X è stato accolto in maniera calorosa da utenti e appassionati, e in Corea del Sud, madrepatria della rivale di sempre Samsung, sono bastati solamente 3 minuti per realizzare il sold-out. Il suo prezzo di listino non è però nulla in confronto alla variante di Caviar.

iPhone X Imperial Crown viene posizionato al corrispettivo di 34.100 euro circa nella sua unica variante da 64 GB, prezzo che a nostro avviso si rivolge a chi ha più soldi che gusto. Ma, si sa, de gustibus non est disputandum. Mai. Se volete acquistarlo potete lanciare l'ordine sul sito ufficiale Caviar.