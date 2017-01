Ecco gli smartphone e i tablet Samsung che riceveranno Android 7.0 Nougat: lista ufficiale

Ieri, giovedì 19 gennaio 2017, Samsung ha lanciato ufficialmente il roll-out generale di Android 7.0 Nougat su Galaxy S7, con l'aggiornamento che principalmente porta nuove feature al dispositivo e un'interfaccia grafica più simile a quella del fu Galaxy Note 7. L'annuncio era stato anticipato da una piccola fase di prova di cui avevamo parlato alcuni giorni fa, attraverso la quale i primi utenti dei top di gamma coreani ricevevano i primi agognati aggiornamenti. Quello che invece ha catturato maggiormente la nostra attenzione è stata la piccola nota in calce al comunicato.

L'aggiornamento ad Android 7.0 Nougat verrà espanso sui seguenti dispositivi entro la prima metà dell'anno:

Galaxy S6

Galaxy S6 edge

Galaxy S6 edge+

Galaxy Note 5

Galaxy Tab A con S Pen

Galaxy Tab S2 (LTE sbloccato)

Galaxy A3

Galaxy A8

I dispositivi elencati riceveranno l'atteso aggiornamento a Nougat nei primi sei mesi del 2017, tuttavia le tempistiche possono variare in base a numerosi fattori. Se si dispone di un terminale personalizzato da un operatore telefonico sarà quest'ultimo a curare l'aggiornamento e potrebbero passare settimane, se non mesi, dall'effettiva disponibilità dell'aggiornamento all'arrivo sul vostro dispositivo. Solitamente gli operatori devono testare e approvare i firmware in relazione alle loro reti e tecnologie utilizzate, procedure che possono impiegare anche diverse settimane.

Non sappiamo al momento se Samsung abbia intenzione di espandere l'aggiornamento a Nougat anche su un numero ancora superiore di dispositivi, oltre a quelli segnalati nel comunicato, ma nel caso di ulteriori novità non mancheremo naturalmente di riportarvele nelle nostre pagine.