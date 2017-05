Ecco come sarebbe stato Galaxy S8 con sensore d'impronte frontale

Per eliminare quanto più possibile le cornici di Galaxy S8, Samsung ha dovuto compiere delle scelte e fra queste quella di eliminare l'iconico tasto Home sulla parte frontale. In questo modo il rapporto schermo-cornici è il più elevato di sempre nella famiglia ammiraglia della società, anche se si giunge a qualche compromesso per quanto concerne le modalità di accesso allo smartphone. Sono tante e variegate, è vero, ma nessuna comoda quanto il sensore di impronte sulla parte frontale.

Pare comunque che Samsung abbia valutato la possibilità di integrare un tasto Home fisico sulla parte frontale del dispositivo, ed a riprova di questa ipotesi sono state pubblicate alcune immagini appartenenti a Samsung che ritraggono un prototipo con questa particolare caratteristica. Gli schizzi appartengono ad un documento brevettuale depositato presso la European Trade Mark and Design Network, pubblicato dal celebre sito SamMobile.

Le differenze fra lo smartphone con tasto Home e quello attualmente disponibile nei negozi non sono parecchie: spostando il tasto Home sulla parte frontale, manca naturalmente il sensore di impronte sul retro, a fianco della fotocamera. Non è detto che Samsung abbia depositato il brevetto perché realmente intenzionata a produrre uno smartphone con fattezze simili, o solo per avere la proprietà della "tecnologia", ma è probabile che molti sarebbero stati felici con questa tradizionale disposizione.

Galaxy S8 e Galaxy S8+ utilizzano in alternativa un tasto Home capacitivo con tanto di feedback aptico "disegnato" sul display Super AMOLED, e ha la caratteristica di spostarsi leggermente di qualche pixel, di continuo. Questo perché, ha spiegato una divisione locale di Samsung, in questo modo si evita il fastidioso effetto burn-in tipico degli AMOLED, con l'icona del tasto che potrebbe rimanere permanentemente impressa sul display in ogni schermata.