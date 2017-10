Due smartphone in offerta con sconti fino al 43% tra i cui il nuovo Xiaomi Mi Mix 2. Ecco come acquistarli

Sul portale di vendite Lightinthebox sono apparse due interessanti offerte riguardanti altrettanti smartphone con sconti fino al 43%. Parliamo del nuovo Xiaomi Mi Mix 2, lo smartphone capace di rompere gli schemi e di ottenere il successo con l'introduzione per primo di un display completamente borderless ossia senza cornici, ma anche del Lenovo ZUK Z1221, lo smartphone dell'azienda con la Cyanogenmod installata. Vediamo nel dettaglio l'offerta degli stessi.

Il nuovo Xiaomi Mi Mix 2 viene offerta su portale di vendite ad un prezzo di 475.97€ con uno sconto addirittura del 31% rispetto al prezzo di listino. In questo caso ricordiamo come lo smartphone risulti la seconda generazione del device che ha fatto la fortuna dei display borderless. Il predecessore infatti fu il primo ad introdurre questo tipo di display riuscendo a battere la concorrenza che poi ha seguito questa "moda". A livello hardware lo smartphone possiede un display, appunto, da 5.99 pollici in risoluzione 2160x1080 pixel. A muovere lo smartphone ci pensa un processore Qualcomm Snapdragon 835 coadiuvato da 6GB di RAM e in questo caso con uno storage interno da 64GB che potranno comunque essere espansi con una microSD.

A livello multimediale presente un singolo sensore fotografico al posteriore da 12 MP con auto-focus PDAF e flash a doppio tono, mentre sulla parte frontale troviamo un modulo con sensore da 5 MP. Batteria da 3.400 mAh che permetteranno di garantire una buona autonomia contando la forte ottimizzazione della MIUI basata su Android 7.1 Nougat. Chiaramente nessun problema per quanto concerne la rete visto che lo smartphone è stato corredato della banda internazionale B20 la quale permetterà dunque l'uso anche con gli operatori italiani.

Xiaomi Mi Mix 2 dunque è venduto ad un prezzo di 457.97€ con uno sconto immediato del 31% direttamente a questa pagina.

L'altra interessante offerta invece riguarda il Lenovo ZUK Z1221 che altro non è che lo smartphone con al suo interno la Cyanogenmod come sistema operativo chiaramente basata su Android. Uno smartphone non nuovo ma che nel tempo ha ottenuto un grande successo grazie proprio al suo prezzo sempre più interessante e sopratutto per la presenza della ROM completamente personalizzabile. Il Lenovo ZUK Z1221 viene offerto con uno sconto addirittura del 43% ad un prezzo di 110.49€.

In questo caso a livello tecnico siamo in presenza di un prodotto con display da 5.5 pollici IPS dalla risoluzione di 1920x1080 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core da 2.5 GHz con GPU Adreno 330 e 3GB di RAM. Per l'archiviazione presente uno storage interno da 64GB di memoria mentre a livello multimediale lo smartphone permette di scattare foto con una singola fotocamera al posteriore da 13MP e selfie con cam anteriore da 8MP. Batteria importante da 4.100 mAh che di certo non farà rimpiangere il caricatore grazie anche alla ottimizzazione della CyanogenMod basata su Android.

Il Lenovo ZUK Z1221 viene venduto come detto ad un prezzo incredibile di 110.49€ direttamente a questa pagina con uno sconto sul prezzo di listino del 43%.