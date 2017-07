Due battery bank da 10000mAh in offerta su Amazon, non resta che scegliere il più adatto

Il battery bank è un accessorio sempre più utilizzato e che può tornare davvero utile quando si è fuori casa, lontani da una presa di corrente e il nostro smartphone o tablet è rimasto con poca carica disponibile. Cosa che accade spesso, specie a chi utilizza molto il proprio telefono per giocare o in situazioni in cui è messo sotto stress da app esigenti. Oggi vi proponiamo due modelli che sono identici per mAh, 10000 entrambi, ma diversi per forma e caratteristiche.

Il primo modello, Anker, ha una forma "a saponetta", quindi abbastanza spesso ma con le dimensioni di una carta di credito. Oltre al già citato valore in mAh, da segnalare è la presa singola di ricarica.

Il secondo modello che vi segnaliamo, marchiato Kinps, ha le dimensioni quasi di uno smartphone, ma è molto più sottile. Oltre a questo troviamo due porte USB per caricare due unità contemporaneamente. Per tutti e due i modelli il prezzo è davvero buono, quindi non resta che scegliere la forma preferita o capire se la doppia porta può essere utile in base alle proprie esigenze.