Doro 6050: il cellulare a conchiglia esiste ancora (e blocca i call center!)

L'aura vintage del nuovo Nokia 3310 vi ha fatto fare un tuffo nel passato? Tra i telefoni che avete elencato nella lista di quelli che avete posseduto ai tempi del GSM ci sarà certamente anche un cellulare a conchiglia: ebbene ancora oggi ne vengono presentati di nuovi e Doro fa parte della schiera che punta ancora su questa particolare nicchia.

Il nuovo Doro 6050 si indirizza, come tutti i prodotti della casa svedese, a un pubblico di età elevata, categoria di persone che ancora apprezza il cellulare clamshell anche per una ragione: lui suona, tu lo apri e rispondi alla chiamata. Nessun bottone virtuale da cercare o - ancora peggio - barrette da spostare, far scorrere e girare. E per chiudere la chiamata basta chiuderlo. Semplicità è la parola d'ordine di questo tipo di prodotti, che offrono tasti ampi e ben distanziati, con caratteri ben visibili.

Una chicca: con un tasto si possono bloccare le chiamate dai call center. Il telefono integra già una black list attivabile con la sola pressione di un tasto, ma la lista è aggiornabile a piacimento dagli utenti. Non è solo una questione di disturbo, negli ultimi anni si sono moltiplicate i comportamenti 'border line' da parte dei call center che con il fantomatico spauracchio del "Signora, non lo sa che dalla bolletta prossima il suo operatore le farà pagare di più? Accetti subito la nostra offerta". Basta un tasto e la nonna è più tranquilla e non ci tocca poi correre ai ripari se accetta l'offerta sbagliata.

Sempre dedicato agli anziani è lo smartwatch Doro Secure 480: ha delle lancette fisiche e un quadrante tradizionale, ma anche un piccolo display LCD e delle funzioni smart. Il pubblico di questo orologio è quello degli anziani in particolare quelli colpiti da problemi come la demenza senile e malattie come l'Alzheimer.

Doro Secure 480 è infatti dotato di GPS e permette il geofencing: se chi lo indossa esce da un perimetro prefissato scatta un allarme ed è possibile in ogni momento per chi ha accesso all'account ricavare la posizione del soggetto. Un modo poco intrusivo per aggiungere un livello di sicurezza alla vita dei più anziani senza limitare troppo la loro libertà.

