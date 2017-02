Doogee Y6: estetica premium, 4GB di RAM e 64GB di storage a basso costo

Diventa sempre più difficile consigliare smartphone da svariate centinaia di euro, e non è di certo più una necessità acquistare un top di gamma. Con il passare del tempo infatti si assottigliano le differenze fra smartphone economici e modelli più costosi, e spendendo poco è possibile ottenere in cambio un'ottima esperienza d'uso in tutte le applicazioni essenziali. Poi ci sono i dispositivi cinesi, che aumentano a dismisura il rapporto qualità-prezzo, e fra questi è assolutamente da menzionare il modello Doogee Y6 che, a soli 143,81 Euro, offre caratteristiche molto interessanti.

Doogee Y6 adotta un design "all black" attraverso una monoscocca in metallo che contiene un ampio display da 5,5 pollici a risoluzione HD (1280x720). Il cuore pulsante del dispositivo è un processore MediaTek MTK6750 da 64-bit con otto core integrati, che viene supportato da ben 4 GB di RAM e 64GB di memoria di archiviazione espandibili via micro-SD. Lo smartphone può utilizzare due SIM (1 micro e 1 nano), con la seconda che condivide il vano con la scheda di memoria. L'utente può utilizzare quindi o l'una o l'altra, e non entrambe contemporaneamente.

Come vuole la tradizione sono due le fotocamere integrate: il modulo posteriore integra un sensore da 13 megapixel con autofocus a rilevamento di fase abbinato ad un flash LED, mentre sulla parte frontale troviamo un modulo da 8 megapixel con obiettivo grandangolare. Non mancano naturalmente sensore di impronte (posizionato sul retro), jack da 3,5mm per cuffie e microfono, GPS, Wi-Fi, gesture per effettuare operazioni specifiche, il tutto alimentato da una generosa batteria da 3.200 mAh. Lato software troviamo Android nella versione 6.0 Marshmallow.

Doogee Y6 si caratterizza soprattutto per il bel design (in dimensioni compatte: 154 x 7,7 x 8,5mm per un peso di 148g, non molti considerando l'ampiezza del display) e per le finiture "Piano Black" simili a quelle di iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Il tutto però ad un prezzo estremamente più vantaggioso: su TomTop costa solamente 143,81 Euro con spedizione gratuita dalla Cina all'Italia con consegna prevista in meno di 20 giorni dall'acquisto. Un prezzo molto interessante per un modello che sul piano estetico non sfigura nemmeno se paragonato a un top di gamma.