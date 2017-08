DOOGEE S60 è lo smartphone ''rugged'' resistente ad oltre 12 tipi di test di tortura

Molti sono i video in rete in cui si vedono smartphone venire sottoposti a prove di resistenza con cadute da altezze variabili ma anche immersioni in acque gelate o fortemente calde. Ma quando si tratta di un telefono "rugged" quello che ci si attende è ben diverso dai comuni smartphone e per questo l'azienda cinese DOOGEE ha pensato di realizzare un video con il suo DOOGEE S60 sottoposto a ben 12 prove di "forza".

Certificazione IP68: impermeabile e antipolvere, testato in tutti i tipi di acqua

Nel video il nuovo DOOGEE S60 è stato letteralmente immerso in acqua, in acqua saponata ma anche sepolto nella sabbia bagnata. Non solo perché è possibile osservare anche l'immersione dello smartphone in una miscela di calce e acqua che solidificata non ha comunque rovinato il device. Questo perché il nuovo DOOGEE S60 è completamente

riempito con dello speciale nastro adesivo impermeabile a cui oltretutto viene applicata anche una particolare colla impermeabile capace di rendere inefficace ogni tipo di liquido o polvere e tutte le giunzioni essenziali sono rafforzate e fissate da viti.

Corpo resistente alle cadute ma anche al passaggio di una macchina

Nella seconda parte del video il DOOGEE S60 viene sottoposto ad una serie di cadute importanti prima dal secondo piano e poi al di sotto di una macchina oltre al suo utilizzo come martello per colpire un chiodo. Ebbene anche in questo caso nessuna rottura del display o della scocca dello smartphone che resiste anche a questi nuovi test.

Secondo le informazioni di DOOGEE, la parte posteriore e la parte anteriore dell'S60 sono ricoperte da lega di alluminio di tipo aeronautico, trattata con levigatura e metodi speciali di sabbiatura. Inoltre la presenza del Gorilla Glass 5 fornisce una protezione rigorosa soprattutto nella parte anteriore di questo dispositivo.

Prova di sopravvivenza ambientale estrema

I test duri passano poi alla terza parte dove lo smartphone viene sottoposto ad una prova che pochi device riescono a superare: la prova delle temperature. In questo caso il nuovo DOOGEE S60 è stato posto all'interno di un frigorifero con acqua ad una temperatura tale da incorporarlo in un pezzo di ghiaccio. Successivamente è stato usato un martello per rompere il blocco di ghiaccio senza però rovinare il device. Non solo perché il DOOGEE è stato anche gettato in acqua bollente e messo sotto fuoco per qualche istante. Nulla è accaduto allo smartphone che dunque può tranquillamente essere utilizzato anche in situazioni di stress importanti.

DOOGEE S60 è veramente un smartphone "rugged" nel vero senso della parola. A livello hardware ricordiamo che possiede un processore Octa-Core MediaTek con clock a 2,5 GHz, 6 GB di RAM e 64GB di memoria. Al posteriore una fotocamera da 21MP ed una batteria da ben 5.580 mAh con display da 5,2'' Full HD.

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito al DOOGEE S60 è possibile andare direttamente alla pagina del produttore mentre se si è interessati ad acquistare lo smartphone è possibile farlo tramite l'offerta di lancio che prevede uno sconto importante portandolo ad un prezzo di 236€.