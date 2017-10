Doogee mostra il primo smartphone al mondo capace di supportare la rete 4G con SIM virtuale

Doogee rilascerà vari aggiornamenti tali da permettere il supporto al nuovo sistema di rete dati con SIM virtuale con il quale gli utenti in possesso dello smartphone potranno ottenere connessione gratuita alla rete 4G in tutto il mondo.Il nuovo Doogee MIX 2 verrà fornito direttamente già con tale funzionalità con una SIM virtuale realizzata da MTK, il famoso sviluppatore di chipset di Taiwan. Un modello di MIX 2 con il supporto proprio alla SIM virtuale è oggi in mostra a Hong Kong dove gli ospiti lo hanno potuto provare.

L'idea di Doogee è senza dubbio interessante soprattutto per coloro che solitamente viaggiano molto in paesi diversi dove una SIM virtuale potrebbe risolvere decisamente molte problematiche sulla rete. Sì, perché il nuovo sistema della SIM virtuale permette di supportare la rete 4G di oltre 200 server in oltre un centinaio di paesi e questo significa che si potrà sempre e comunque ottenere una rete veloce ed economica in tutti questi paesi senza problemi di cambio SIM. Doogee MIX e MIX 2 saranno i primi due dispositivi capaci di supportare la SIM virtuale grazie al chipset Helio P25.

La serie MIX è la serie completa di smartphone borderless lanciata quest'anno dall'azienda. Doogee MIX dispone di un display da 5.5 "AMOLED, mentre Doogee MIX 2 è più grande con un display a tuto schermo da 5.99". Ad eccezione dei display sorprendenti, questi due modelli sono alimentati da un processore MediaTek Helio P25, un'efficiente CPU Octa-Core costruita sulla tecnologia FinFET da 16 nm.

Doogee MIX e MIX 2 sono dotati di funzioni che li rendono decisamente performanti nell'uso quotidiano come il riconoscimento facciale per lo sblocco del telefono proprio come avviene con iPhone X. Non solo perché il nuovo Doogee MIX 2 possiede anche la prima fotocamera selfie con sensore grandangolo inserita in uno smartphone a tutto schermo.

Il nuovo Doogee MIX 2 verrà commercializzato il prossimo mese.