Doogee Mix Lite, lo smartphone border-less a meno di 80 euro su AliExpress

Doogee Mix Lite è uno smartphone privo di cornici su tre lati da 79,76 euro. È chiaro che a questo prezzo non possiamo aspettarci l'attenzione ai dettagli dei dispositivi da 600 e più euro, ma il nuovo dispositivo cinese fa quel che può per offrire il massimo della qualità al minor prezzo possibile. Al costo di un entry-level Doogee Mix Lite intende offrire un design border-less, scocca posteriore in vetro Groilla Glass e sensore biometrico frontale. Puoi comprarlo a 79,76 euro su AliExpress grazie ad un'iniziativa organizzata dal produttore che durerà per poco più di tre settimane.

Doogee Mix Lite utilizza un display da 5,2 pollici con supporto alla risoluzione HD (1280x720 pixel) all'interno di una scocca di dimensioni ridotte. Sul piano hardware troviamo invece un processore MediaTek MTK6737 quad-core da 1,45 GHz, coadiuvato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage integrato espandibile via micro SD. Lo smartphone è dual-SIM (con supporto dei formati Nano e Micro), è compatibile con le reti LTE ed è in grado di agganciare anche la banda da 800 MHz utilizzata dall'operatore telefonico Wind all'interno dei nostri confini italiani.

Il nuovo Mix Lite utilizza un doppio modulo per la fotocamera posteriore con sensori da 13 MP e auto-focus a rilevamento di fase, mentre la fotocamera frontale usa un sensore da 8 MP con campo di visione da 88°. La batteria integrata è da 3.080 mAh, mentre le dimensioni sono di soli 138 x 73,2 millimetri relativamente a lunghezza e larghezza, con uno spessore contenuto in 8,6 millimetri. Lo smartphone viene fornito con Android 7.0 preinstallato e la spina europea per la ricarica, e in dotazione vengono inclusi cavo, adattatore 5V-2A per la ricarica e una pellicola protettiva.

Doogee propone all'interno dell'iniziativa non solo Doogee Mix Lite, ma anche Doogee BL7000, Doogee S30 e Doogee S60. È possibile inoltre sfruttare due diversi coupon per risparmiare rispettivamente 2 e 6 dollari con acquisti del valore complessivo di 49 e 199 dollari. Puoi trovare tutte le informazioni all'interno del sito ufficiale AliExpress nella pagina delle promozioni di Doogee.