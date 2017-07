DOOGEE MIX: cosa preferiscono gli utenti di questo nuovo smartphone? Ecco tutte le risposte

DOOGEE ha ufficialmente lanciato sul mercato mondiale il suo nuovo DOOGEE MIX. Uno smartphone fortemente interessante sia per le sue caratteristiche tecniche sia per quanto concerne il design che ha visto soprattutto la presenza di un display completamente borderless capace di ottenere un forte consenso tra gli utenti. In questo caso l'azienda ha deciso di intervistare tramite Melwater, famosa società di monitoraggio, che ha permesso di capire i pareri degli utenti nei confronti di questo nuovo device dell'azienda cinese.

Innanzitutto l'80% degli utenti hanno dichiarato di essere fortemente attratte dalle specifiche tecniche del nuovo DOOGEE MIX. Nel complesso, infatti, le persone intervistate hanno confermato il fatto che a livello tecnico il device possegga delle ottime specifiche tecniche. Più dell'80% degli intervistati ha dichiarato di essere soddisfatto dei componenti tecnici dello smartphone soprattutto perché migliore di altri concorrenti. Ma è veramente così? Ecco la risposta.

A livello hardware il nuovo DOOGEE MIX possiede un processore fortemente performante. Parliamo infatti del MediaTek Helio P25 che altro non è che l'ultima CPU dell'azienda nella serie P. Ha quattro Core che permettono di raggiungere clock di 2.5GHz mentre altri 4 Core si mantengono ad un clock di 1.6GHz. In questo caso però il tutto viene gestito anche da 4 o 6GB di RAM e da 64GB di memoria interna che permettono allo smartphone di rapportarsi effettivamente con la concorrenza più agguerrita ma con costi decisamente superiori ai 300 dollari.

Sul nuovo DOOGEE MIX è presente un display da 5.5 pollici super AMOLED che permette di risparmiare più del 30% di energia rispetto ai normali display con tecnologia LCD. In questo caso oltretutto lo smartphone possiede anche un vetro in Gorilla Glass 5 su entrambi i lati permettendo dunque ottime resistenze. Secondo il 31% degli intervistati una dimensione pari a 5.5 pollici è di sicuro la migliore e la più popolare rispetto alle altre.

In molti magari però hanno dichiarato come un display da 5.5 pollici potrebbe effettivamente risultare troppo grande per un utilizzo quotidiano. Per questo DOOGEE ha deciso di proporre il suo MIX con si con una superficie da 5.5 pollici ma senza la presenza di cornici ai lati lo stesso può essere considerato come un telefono da 5 pollici in mano.

Due fotocamere sono meglio di una. E' quanto risulta dalle risposte degli utenti che vedono nel doppio sensore delle fotocamere degli ultimi smartphone un vantaggio rispetto a tutti quelli che invece ne posseggono solamente uno. Per molto tempo una singola fotocamera al posteriore ed una all'anteriore sembravano risultare lo standard mentre oggi non è più così e molti produttori stanno adottando il sistema dual camera nei propri device. DOOGEE non è da meno e nel proprio MIX ha deciso di porre un doppio sensore, uno con teleobiettivo ed uno con grandangolo. La fotocamera è una Samsung ISOCELL che permette di aumentare la velocità di messa a fuoco riuscendo a realizzare scatti di forte qualità.

DOOGEE MIX è stato co-progettato in questo senso con ArcSoft che altro non è che la famosa società realizzatrice di software per le fotocamere. La stessa ha lavorato in collaborazione con Oppo e Vivo e dunque non vi è da stupirsi se il nuovo DOOGEE MIX possegga un sistema avanzato di zoom ottico o di effetti di bellezza multipli o altre funzionalità pratiche.

Gli utenti sono soprattutto soddisfatti del prezzo di vendita del nuovo DOOGEE MIX. Lo smartphone, infatti, viene venduto ad un prezzo di lancio di 169.99€$ per la versione da 4GB di RAM e di 179.99$ per quella con 6GB di RAM. In questo caso prezzi davvero incredibile che se rapportati ad altri device con le medesime specifiche tecniche di certo potrebbero superare tranquillamente i 300 dollari. Proprio questo atteggiamento dell'azienda è piaciuto agli intervistati che per il 90% si riconosce completamente soddisfatto del prezzo del DOOGEE MIX.

Dalle statistiche si è poi rilevato come la maggior parte delle persone abbia mostrato una forte disponibilità a comprare il nuovo DOOGEE MIX. Circa la metà degli intervistati ha già acquistato il dispositivo. Per quanto riguarda le versioni, la maggior parte delle persone è interessata alla top di gamma con 6GB e 64GB di spazio interno che poi è anche quella economicamente più conveniente. Sono disponibili quattro colori per il nuovo DOOGEE MIX, oltre al Dazzle Black e all'Aurora Blue sono in arrivo anche altre due opzioni di colore come Exploring Silver e il Coral Blue.

Insomma di tutte le specifiche hardware e software, quale sono quelle realmente preferite dagli utenti? Secondo il sondaggio, molti risultano essere i punti di forza del DOOGEE MIX fortemente amati. In primo luogo il suo design con un display completamente borderless che ha visto ottenere il 53% delle preferenze. Non solo perché anche la presenza della doppia fotocamera, del display Super AMOLED e della CPU efficiente hanno ottenuto risultati decisamente elevati. Il nuovo DOOGEE MIX viene anche fortemente apprezzato dagli utenti per le sue caratteristiche superbe e la strategia dei prezzi bassi.