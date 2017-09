Doogee Mix 2 in arrivo con riconoscimento facciale a buon prezzo

iPhone X è stato appena annunciato e fra le caratteristiche più dirompenti c'è indubbiamente l'innovativo sistema di sblocco attraverso tecnologia Face ID per il riconoscimento facciale. Il prossimo melafonino non è il primo sul mercato ad implementarlo, tuttavia pare che la tecnologia utilizzata sia la più avanzata ed affidabile mai vista sino ad oggi grazie a diversi sensori, fra cui uno adibito alla scansione tridimensionale del volto. iPhone X farà da apripista ma molti altri smartphone la implementeranno presto, e fra i primi potrebbe esserci Doogee Mix 2.

Pare che, secondo voci attendibili, il nuovo Mix 2 implementerà un sistema di sblocco simile a quello del melafonino pur costando una frazione del prezzo richiesto per quest'ultimo. Il sistema su Doogee Mix 2 potrebbe essere identico a quello utilizzato da istituti finanziari e banche, e non è utilizzabile quando il possessore dello smartphone dorme perché coinvolge anche tecnologie di tracciamento del volto. Il sensore sarà posto nella parte frontale del dispositivo e invierà migliaia di segnali luminosi per identificare le caratteristiche del volto e abbinarle ad un algoritmo evoluto.

La tendenza dell'intero settore degli smartphone sembra quindi essere quella di abbandonare il sensore biometrico che è stato il sistema più utilizzato per lo sblocco negli ultimi anni. Lanciato al successo da Apple, è ancora una volta Apple ad eliminarlo per qualcosa che - sulla carta - risulta più affidabile. Secondo dati statistici, infatti, le nuove tecnologie consentono un numero di falsi positivi estremamente inferiore rispetto ai sensori attuali. In altre parole è molto più difficile trovare due volti così simili da poter ingannare il sistema, che non due impronte simili.

Che Doogee Mix 2 abbandonasse il sensore di impronte lo avevamo già intuito dalle foto trapelate, che mostrano una scocca posteriore pulita e un frontale privo di tasto Home o inserti capaci di accomodarlo. Lo smartphone adotterà un display da 5,99" con aspect-ratio di 18:9 e cornici ridotte sia sopra che sotto. Avrà una CPU MediaTek Helio P25, due fotocamere posteriori da 16+13 MP, una doppia fotocamera frontale da 8+8 MP con obiettivo grandangolare e tagli da 6 e 8 GB di RAM con 128 GB di storage. La batteria sarà da 4.060 mAh.

Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale Doogee.