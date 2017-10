Doogee MIX 2 fa capolino per la prima volta in pubblico al GS Mobile Electronics Show di Hong Kong

Le funzionalità di sblocco e autenticazione del telefono tramite riconoscimento facciale hanno iniziato a far capolino sui telefoni già da qualche mese, ma dopo il debutto di iPhone X ci dobbiamo attendere un'esplosione esponenziale dei produttori che proporranno questa caratteristica sui propri smarthpone.

Un esempio tra i tanti è Doogee MIX 2, mostrato in questi giorni in occasione del Global Sources Mobile Electronics Show di Hong Kong. E' la prima volta, inoltre, in cui Doogee MIX 2 viene mostrato ufficialmente in pubblico.

Doogee MIX 2 è un telefono in formato 18:9 con display da 5,99 pollici basato su CPU MediaTek Helio P25, due fotocamere posteriori da 16+13 MP, una doppia fotocamera frontale da 8+8 MP con obiettivo grandangolare e tagli da 6 e 8 GB di RAM con 128 GB di storage. La batteria ha una capacità di 4.060 mAh.

Il nuovo Doogee MIX 2 sarà presentato ufficialmente domani 20 ottobre, quando si saprà di più delle specifiche e del prezzo di commercializzazione. Intanto la società cinese ha già fatto sapere di voler lanciare un altro telefono, BL12000, caratterizzato da una batteria da ben 12000mAh e display da 6 pollici 18:9, anch'esso con fotocamera frontale ad ampio angolo di ripresa.

A Hong Kong è stato mostrato inoltre il già conosciuto Doogee S60, smartphone "rugged" certificato IP68 e basato su processore Octa-Core MediaTek con clock a 2,5 GHz, 6 GB di RAM e 64GB di memoria. Al posteriore una fotocamera da 21MP ed una batteria da ben 5.580 mAh con display da 5,2'' Full HD.