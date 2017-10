Doogee MIX 2 è lo smartphone per i selfie di gruppo

Tutti i maniaci dei selfie sanno quanto complicato possa essere scattare un selfie di gruppo con lo smartphone, poiché spesso la fotocamera frontale non ha una lunghezza focale sufficientemente corta da mettere a disposizione un ampio angolo di campo, ideale per riuscire ad includere nello scatto i gruppi più numerosi.

Se non si vuol ricorrere ad un'action cam con lente grandangolare o ad una lente aggiuntiva per il proprio smartphone, ci si può orientare su un telefono appositamente pensato anche per coloro i quali hanno la passione dei selfie di gruppo come Doogee MIX 2 che integra una fotocamera frontale wide-angle ideale per questo tipo di impiego, capace di un'angolo di cattura di 130°.

Lo smartphone è inoltre provvisto un display da 5,99" con aspect-ratio di 18:9 e cornici ridotte sia sopra che sotto. Le caratteristiche tecniche parlano da sole: CPU MediaTek Helio P25, due fotocamere posteriori da 16+13 MP, una doppia fotocamera frontale da 8+8 MP con obiettivo grandangolare e tagli da 6 e 8 GB di RAM con 128 GB di storage. La batteria ha una capacità di 4.060 mAh.

Doogee MIX 2 sarà inoltre provvisto di meccanismo "Face Unlock" per sbloccare il telefono semplicemente con uno sguardo. Il lancio è previsto per le prossime settimane, ad un prezzo di partenza di 200 dollari.