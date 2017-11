Doogee MIX 2: ancora 3 giorni per acquistarlo a 197.77 prima che aumenti

Il prezzo di lancio di uno smartphone di ultima generazione solitamente è sempre abbastanza alto anche se questo spesso va a diminuire con il passare del tempo. Doogee ha deciso di fare il contrario e di rendere il suo nuovo MIX 2 ad un prezzo più basso nei suoi primi giorni di lancio. Per tutti coloro che vorranno acquistarlo entro il 20 novembre potranno farlo con uno sconto interessante pagandolo 197.77€ rispetto al prezzo di listino di 257.96€.

Da quando Doogee MIX 2 è stato lanciato direttamente su Banggood, ha ricevuto un caloroso benvenuto da parte degli utenti. Il numero delle vendite ha superato le 5.000 unità in pochi giorni ed è chiaro che il prezzo conveniente di questi giorni non può che risultare uno dei motivi per cui si possa acquistare ma ce ne sono anche altri.

Doogee MIX 2 è un prodotto di buona qualità ad un prezzo ragionevole. Possiede un display da 5.99" Full HD+ con un rapporto di forma pari a 18: 9. Non solo, perché il nuovo smartphone possiede anche ben quattro fotocamere, una delle quali è una fotocamera frontale grandangolare con angolo da 130° che permette anche il riconoscimento del volto per lo sblocco in totale sicurezza. L'hardware è solido visto che parliamo di un processore MediaTek Helio P25, 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Ci sono anche informazioni su di una nuova versione in arrivo con archiviazione maggiorata a 128 GB la quale potrebbe essere rilasciata anche con una nuova CPU. Sul futuro Doogee MIX 3 si parla anche di un possibile smartphone con pannello curvo anche se i dettagli al momento sono molto scarsi. Maggiori informazioni su questo prodotto, si possono trovare direttamente a questa pagina.