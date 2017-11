Doogee: in arrivo un nuovo smartphone con la batteria più grande al mondo da 12.000 mAh

Doogee è pronta a presentare un nuovo smartphone con una peculiarità davvero importante: una batteria da ben 12.000 mAh, la più grande al mondo su di un telefono cellulare smart. Dovrebbe prendere il nome di Doogee BL 12000 e il nuovo membro della famiglia BL dell'azienda sarà dunque caratterizzato dalla presenza di una batteria dal volume incredibile a cui farà comunque compagnia un comparto tecnico comunque interessante apparso tramite un video.

In questo caso Doogee pone nel nuovo BL12000 non una ma ben due batterie da 6.000 mAh l'una rendendo lo smartphone con il più grande volume al momento. Purtroppo al momento non esistono statistiche sulla reale durata o sul tempo in standby del nuovo BL12000 di Doogee. Quello che però si sa è la presenza della ricarica rapida che è stata aggiornata in questo caso dall'azienda con un valore da 12V-3A a ben 36W.

Dal video è possibile anche osservare un Doogee BL12000 con specifiche tecniche interessanti come un design elegante e in qualche modo premium oltre ad un lato fotografico di sicuro interesse vista la presenza di ben 4 sensori, due al posteriore e due all'anteriore. Una delle fotocamere anteriori oltretutto possiede un'ampiezza di 130°, in grado di catturare fino a 10 persone in una sola foto. L'altra fotocamera anteriore viene aggiornata a 16MP garantendo immagini più chiare per i selfie.

Le altre specifiche del Doogee BL12000 riguardano il display da 6.0" con risoluzione di 2160x1080 pixel quindi 4GB di RAM e 256GB di memoria interna che saranno sufficienti per l'uso quotidiano.