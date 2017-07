DOOGEE, ecco i suoi tre migliori smartphone da vedere: BL5000, Mix e Mix Plus

Il mercato degli smartphone sta divenendo sempre più competitivo soprattutto per quanto concerne il design. I prodotti sono sempre più performanti ma anche e soprattutto sempre più ricercati con materiali premium quali il metallo e il vetro ma anche forme mai viste prima su di un telefono cellulare. In questo caso tra i vari produttori anche DOOGEE ha fatto molto del suo proponendo al proprio pubblico prodotti accattivanti e di ottimo successo in vari mercati. Ecco dunque che ci risulta semplice ricapitolare tre di essi che proprio dal punto di vista dell'aspetto hanno certamente catturato l'attenzione del pubblico e parliamo di DOOGEE BL5000 ma anche di DOOGEE Mix e Mix Plus.

Parliamo innanzitutto del DOOGEE BL5000, ultimo arrivato in casa DOOGEE che si caratterizza per una costruzione particolare con ben otto curvature nel suo corpo ma anche e soprattutto una capiente batteria. In questo caso a livello estetico è senza dubbio un campione di ingegneria con un aspetto realmente straordinario visto che si compone di un corpo completamente in alluminio con lati curvi simile ai già presenti Honor Magic e Honor 9. A livello tecnico presente un display da 5.5 pollici Full HD mentre al posteriore troviamo una copertura realizzata completamente in vetro brillante che sorprende soprattutto per i suoi riflessi con la luce del sole.

La batteria è senza dubbio una delle sue specifiche più importanti con ben 5.050 mAh di amperaggio e la presenza della carica veloce da 12V-2A che praticamente equivale a quella dello Xiaomi Mi Max 2. In DOOGEE ci tengono a dichiarare come il nuovo BL5000 sia l'equazione perfetta di mix tra Honor Magic, Honor 9 e Mi Max 2. Non solo perché il nuovo smartphone verrà lanciato da DOOGEE in tre diverse finiture tra cui quella particolare in metallo dorato che pochi altri pongono nei propri device ma che piace molto al pubblico. Da non dimenticare anche la presenza del processore MediaTek MTK6750T Octa-Core con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna oltre ad una fotocamera doppia al posteriore da 13MP.

Il nuovo BL 5000 di DOOGEE viene posto in prevendita su AliExpress dal prossimo 25 luglio ad un prezzo di 162.32€ con uno sconto di circa 20€ rispetto al suo prezzo di listino. Oltretutto per chi effettuerà il preordine otterrà una cover dello smartphone in regalo.

Parlando dell'aspetto non possiamo non nominare il nuovo DOOGEE Mi Mix che possiede senza dubbio una delle più innovative soluzioni a livello estetico per la presenza di un display a tutto schermo che elimina completamente le cornici e rende ancora più utilizzabile il device anche in soluzioni estreme. In questo caso il nuovo Mi Mix di DOOGEE possiede un display da 5.5 pollici Super AMOLED in risoluzione Full HD che riesce però ad ottenere misure pari ad un corpo di un device da 5 pollici proprio per l'assenza di cornici ai bordi.

Non solo perché oltre a questo è dotato di una bellezza disarmante vista la costruzioni in alluminio e vetro e vista anche la disponibilità in quattro diverse colorazioni tra cui la versione limitata argento e corallo blu che sono in fase di commercializzazione.

A livello tecnico presente un comparto di tutto punto con un processore MediaTek MTK Helio P25, 4 o 6GB di RAM e 64 o 128GB di memoria interna. A tutto questo si aggiunge anche un comparto multimediale con una doppia fotocamera al posteriore da 16MP e da 8MP per riuscire a gestire al massimo le foto scattate.

Se ciò non bastasse DOOGEE permette agli utenti di scegliere anche la versione PLUS del suo nuovo Mix. In questo caso le differenze riguardano non solo le specifiche ma anche l'aspetto visto che in questo caso la versione Plus del DOOGEE Mi risulta più simile al Galaxy S8 di Samsung soprattutto per quanto concerne il display.

In questo caso possiede infatti un pannello da 6.2 pollici con rapporto 18:9 posto su di un corpo decisamente esile con le stesse dimensioni del dispositivo di Samsung. Oltretutto presente in questo caso ben 4 fotocamere, due sulla parte posteriore e due addirittura per la parte anteriore. Il nuovo DOOGEE Mix Plus verrà presentato ufficialmente nel corso della seconda metà del 2017.