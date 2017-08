Doogee BL7000, stop ai problemi di autonomia grazie alla batteria da 7.060 mAh

È evidente come i cinesi stiano cercando di catturare la nicchia di mercato di dispositivi con batteria di ampie dimensioni. In commercio troviamo modelli di ogni tipo, rugged e non, con unità d'alimentazione che spaziano dai 4.000 fino ad arrivare ai 10.000 mAh. L'obiettivo è per tutti uno e unico: garantire la giornata piena d'utilizzo in qualsiasi condizione. Ma ci riescono? Secondo Doogee sì, con il produttore che è reduce dall'esperienza avuta con i modelli Doogee BL5000 e Doogee BL7000, rispettivamente con batterie da 5000 e 7000 mAh.

I dispositivi si caratterizzano, oltre che per l'hardware incentrato alla massima autonomia su singola carica, anche per prezzi di listino particolarmente contenuti. BL5000 costa 139,99 dollari, mentre Doogee BL7000 può essere acquistato a 159,99 dollari, entrambi su AliExpress. Fra le recensioni degli utenti sullo store ufficiale si leggono pareri positivi sul modello BL7000: "Con un uso pieno la batteria dura circa due giorni", recita uno dei commenti. Sulla carta lo smartphone dovrebbe offrire 38 giorni di standby e 20 ore di riproduzione video HD.

Lo smartphone, inoltre, supporta la funzione OTG che gli consente di trasformarsi in una power-bank con la capacità di caricare fino a poco meno di due volte un dispositivo generico della concorrenza. I tempi di ricarica di una batteria così grande sono ovviamente molto lunghi, ma il problema è stato ridotto grazie al supporto della ricarica rapida attraverso l'adattatore da 12V e 2A fornito in dotazione. Stando ai dati rilasciati dalla compagnia Doogee BL7000 arriva al 40% di carica dopo circa 20 minuti di carica, che si traducono in parecchie ore d'autonomia.

Il dispositivo adotta sulla parte posteriore una finitura in finta pelle per risultare il più elegante possibile, con un robusto frame in metallo. Sotto la scocca troviamo una CPU MediaTek MTK6570T octa-core con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, mentre dietro c'è una doppia fotocamera da 13 Megapixel. Conta lo stesso numero di pixel anche la fotocamera anteriore, per selfie estremamente definiti come vuole la moda del momento. Il tutto viene contornato da un display Full HD da 5,5 pollici, dal supporto per la Banda 20 per il 4G LTE, e da tre varianti di colore: nera, blu e gold.

In definitiva, se cercate un dispositivo che ha come suo punto di forza l'autonomia operativa Doogee BL7000 potrebbe essere il modello che fa per voi. Potete acquistarlo in questo momento su AliExpress a 159,99 dollari.