Doogee BL7000: il primo smartphone al mondo con tre fotocamere da 13 megapixel

Il primo smartphone con una tripla fotocamera da 13 megapixel. E' il nuovo Doogee BL7000 che vede proprio nel comparto multimediale una delle sue più importanti peculiarità vista la presenza di una doppia fotocamera al posteriore ed una all'anteriore tutte da 13 megapixel. Il produttore cinese vuole concorrere con i maggiori produttori di smartphone cercando di aggiungere feature importanti al proprio smartphone pronte per ottenere il sicuro interesse degli utenti. Proprio il nuovo BL7000 è pronto a catturare l'attenzione e non solo per la tripla fotocamera ma anche per ben altre specifiche.

In questo caso nel nuovo smartphone dell'azienda cinese si è deciso di porre un doppio sensore Samsung che utilizza la tecnologia ISOCELL capace di permettere velocità di messa a fuoco elevate non tralasciando però la qualità del'immagine che potrà essere equiparata ad altri smartphone di produttori anche più blasonati. In tutto questo la più importante sorpresa rimane il posizionamento del doppio sensore al posteriore che Doogee ha deciso di proporre coadiuvandolo chiaramente con un software capace di realizzare scatti di primissimo ordine. Interessante scoprire come l'azienda stia lavorando per permettere agli utenti di realizzare scatti con gli ormai classici effetti sfocatura dando modo di ottenere scatti di sicuro impatto visivo e decisamente divertenti.

Le altre specifiche tecniche dello smartphone riguardano anche la batteria che grazie ai 7.060 mAh permetteranno agli utenti di ottenere autonomie mai viste su di uno dispositivo mobile con una sola ricarica. Oltretutto il nuovo BL7000 di Doogee si presenta agli occhi degli utenti con un corpo sottile realizzato in metallo premium capace dunque di dare resistenza e stile da vedere grazie anche alla back cover in pelle. Tecnicamente dispone un processore Octa-Core, di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria per l'archiviazione oltre al supporto della carica veloce e dell'OTG.

Il nuovo Doogee BL7000 è disponibile in diverse colorazioni da quella completamente nera a quella oro, passando anche per la versione blu tutte al prezzo di soli 199,99 dollari di listino che diverranno 159.99$ su AliExpress grazie alla messa in pre ordine dello smartphone. Per ogni ulteriore informazione è possibile andare direttamente alla pagina ufficiale del produttore.