DOOGEE BL5000 in sconto solo per un periodo limitato su Lightinthebox. Ecco come acquistarlo

Il nuovo DOOGEE BL5000 è in super offerta direttamente sul portale di vendite online Lightinthebox ad un prezzo quanto mai interessante visto lo sconto del 55% rispetto al prezzo di listino. Lo smartphone, infatti, viene venduto solo per un periodo limitato ad un prezzo di soli 120.27€ a cui si dovranno aggiungere solo 3.20€ di tasse di importazione e nessun costo per la spedizione visto che sarà completamente gratuita.

Il nuovo DOOGEE BL5000 è senza dubbio un device interessante per quanto concerne il suo design ma anche per le sue specifiche tecniche. Al suo interno lo smartphone viene alimentato da un processore MediaTek MTK6750T che altro non è che un Octa-Core con clock da 1.5GHz coadiuvato da una GPU Mali-T860MP2 e da 4GB di RAM. Lo spazio di archiviazione è invece di 64GB che potranno comunque essere espansi con una MicroSD. A livello di display invece lo smartphone possiede un pannello da 5.5 pollici con risoluzione Full HD e dunque ottimale per la visione di qualsiasi tipo di contenuto multimediale.

Per quanto riguarda invece le fotocamere presente una singola fotocamera al posteriore da 13MP mentre nella parte anteriore la 8MP permetterà di realizzare ottimi selfie. Connettività di ultima generazione con Bluetooth 4.0 e chiaramente LTE 4G, OTG ma anche sensore delle impronte digitali per la sicurezza ed il GPS/A-GPS. Da non sottovalutare la presenza di una batteria portentosa da 5.050 mAh che di certo potrà garantire delle autonomie importanti.

Il nuovo DOOGEE BL5000 dunque rappresenta un buon compromesso tra caratteristiche tecniche, prezzo ma anche aspetto estetico che di certo non guasta. Lo smartphone è disponibile ad un prezzo di 120.27€ direttamente a questa pagina dove è possibile anche trovare ulteriori informazioni ed immagini.