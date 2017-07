Doogee BL5000, con un display da 650nit è fra i più luminosi della categoria

Il display rappresenta una delle componenti più importanti in uno smartphone e per soddisfare la crescente necessità da parte degli utenti nei confronti di pannelli sempre migliori, Doogee ha implementato una unità particolarmente interessante sul suo ultimo dispositivo. Sembra che Doogee BL5000 integrerà un display di elevata qualità, ad alta risoluzione e con uno dei valori più alti della categoria per quanto riguarda la sua luminosità massima, 650 nit.

BL5000 è l'ultimo smartphone di Doogee, caratterizzato da una batteria da ben 5.050 mAh e da un design curvo ai bordi. Il dispositivo fa uso di specifiche da top di gamma, come una CPU octa-core supportata da 4 GB di RAM e uno storage da 64 GB. Sulla parte posteriore spiccano invece, oltre alle particolari finiture lucide, due fotocamere da 13 MP ciascuna. Ma torniamo al display, che rappresenta il mezzo con cui vengono effettuate tutte le interazioni con lo smartphone.

Il produttore cinese vuole promuovere il nuovo smartphone con il miglior display fra "i campioni dell'autonomia" con grande batteria integrata a buon mercato. Il device implementerà un pannello LCD IPS da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, rappresentando questo standard il miglior compromesso fra efficienza energetica e qualità delle immagini. Doogee ha preferito non inserire un display Quad HD proprio per gli svantaggi in termini di consumo energetico.

I vantaggi in termini di qualità delle immagini della risoluzione Quad HD, rispetto alla Full HD, non sono poi così evidenti, con Doogee che punta su un'unità dall'elevato valore in luminosità massima. Se confermati, i 650 nit di questo pannello potrebbero superare i 550 nit di iPhone 6 e anche i 600 nit di Xiaomi Mi 6, consentendo alle immagini riprodotte da Doogee BL5000 di essere viste in maniera nitida e chiara anche sotto la luce del sole, senza alcun problema.

Lo smartphone implementerà anche delle soluzioni per impedire l'affaticamento della vista, oltre alle funzionalità di adattamento automatico alla luce presente nell'ambiente circostante. Il pannello può impostare dinamicamente la luminosità da 1 a 650 nit, potendo essere utilizzato senza infastidire sia sotto la luce diretta del sole che in penombra. Al momento in cui scriviamo Doogee BL5000 è in fase di preorder gratuito sul sito ufficiale della compagnia.