Doogee BL12000: il nuovo smartphone con batteria da 12.000 mAh segna nuovi record

Doogee ha presentato ufficialmente il nuovo smartphone dei record, almeno per quanto riguarda l'autonomia. Parliamo chiaramente del nuovo Doogee BL12000 che ha rotto i limiti delle autonomie con la presenza di una batteria al suo interno pari a 12.000 mAh. Un vero e proprio mostro che è riuscito ancora una volta a battere la concorrenza ma anche i precedenti smartphone dell'azienda che avevano comunque raggiunto livelli ottimali.

In questo caso quando si parla di smartphone con batterie capienti il rimando a Doogee è d'obbligo e la serie BL dell'azienda da sempre è sinonimo di record per le autonomie. Il nuovo BL 12000 però batte ogni record e la sua batteria appunto da 12.000 mAh ad alta densità è equiparabile a due batterie da 6000 mAh di altri smartphone.

Per uno smartphone la cosa più importante deve essere l'autonomia e secondo il test sperimentale, il nuovo Doogee BL12000 può fornire autonomie pari addirittura a 42 giorni in standby, 90 ore di chiamate e 25 ore di utilizzo.

Non è la prima volta che Doogee lancia uno smartphone con una grande batteria. Il primo nato della serie BL è stato il Doogee BL5000, che è stato considerato da alcuni famosi siti di notizie tecnologiche come un prodotto bello da vedere ma anche rivoluzionario per quanto riguarda la batteria. Il secondo prodotto, il BL7000, ha visto invece un nuovo stile con un corpo sottile ma dotato di una potente batteria da 7.060 mAh che soddisfa le esigenze di molti utenti.

Il nuovo Doogee BL12000 coniuga tutto questo attirando l'attenzione non solo per la presenza della sua batteria più grande ma anche per le sue caratteristiche hardware di punta. Questo è l'anno dello smartphone con display a tutto schermo e dunque lo stesso design del nuovo Doogee MIX 2 è stato praticamente applicato al nuovo BL12000. Presente dunque un display da 6,0 pollici, con form factor 18: 9 ed una risoluzione da 2160x1080 pixel capace di offrire un'importante esperienza visiva.

Non solo perché nel nuovo device Doogee ha utilizzato per la prima volta una fotocamera grandangolare con angolo da 130° proprio come fatto per il MIX 2. Non solo perché sono presenti in totale ben quattro fotocamere, due nella parte anteriore e due in quella posteriore.

La fotocamera frontale che possiede un sensore grandangolare con angolo da 130° consente all'utente di catturare più persone durante il classico selfie.