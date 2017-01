Donald Trump continua ad utilizzare il suo pericoloso smartphone Android

La vita di un politico di alto livello, come ormai lo è Donald Trump in seguito alla sua elezione a Presidente USA, può essere composta da piccoli e grandi sacrifici. Fra questi c'è l'impossibilità di utilizzare uno smartphone tradizionale e personale, fattore che può compromettere la sicurezza non solo sua e della propria famiglia, ma nei casi più estremi anche dell'intera nazione. Non molto tempo fa scrivevamo che gli USA avevano tolto lo smartphone al nuovo presidente, ma a quanto pare secondo le ultime voci Trump sta disobbedendo ai propri obblighi.

Il neo-presidente sta infatti continuando a pubblicare tweet con il suo "vecchio, poco sicuro smartphone Android", scrive il NY Times, in barba a quanto imposto dai servizi segreti americani. Stando a quanto noto in via non ufficiale Donald Trump utilizzerebbe un modello di fascia alta di Samsung, e continuerebbe ad utilizzarlo nonostante le proteste dei suoi collaboratori più vicini. Il tweet discusso dall'eminente testata americana risale allo scorso mercoledì, ma in realtà il nuovo presidente ha continuato a pubblicare contenuti su quell'account fino ad ora.

Da segnalare uno fra gli ultimi tweet: "L'ingrato traditore Chelsea Manning, che non sarebbe mai dovuto uscire di prigione, sta adesso definendo Obama un leader debole. Terribile!". Per conoscere tutti i dettagli della storia di Manning vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento.

Lo smartphone personale di Trump è diventato un problema da quando il Presidente ha iniziato a ricevere informazioni strettamente classificate. La scorsa settimana era sempre il Times che dava la notizia della consegna del dispositivo personale in cambio di un modello approvato dai servizi segreti ed estremamente personalizzato per essere il più blindato (e meno smart) possibile. Tuttavia pare che Trump non sia pronto ad accettare ordini così limitanti e che abbia mantenuto il vecchio smartphone per continuare a pubblicare i soliti post intrisi di odio e populismo.

Con lo smartphone, inoltre, Trump starebbe continuando anche a ricevere chiamate, elemento che potrebbe far gola ai cybercriminali di tutto il mondo, sia dei paesi amici che dei paesi nemici degli Stati Uniti d'America.