dodocool anticipa l'Amazon Prime Day con coupon e offerte su diversi prodotti

L'azienda dodocool propone alcune offerte anticipate dell'Amazon Prime Day, che si terrà ufficialmente nelle prossime settimane. Con queste nuove proposte commerciali la società produttrice di accessori per smartphone, e non solo, vuole anticipare la concorrenza con prodotti molto particolari e interessanti. Le offerte consentono di risparmiare fino al 40% su quattro prodotti della compagnia che vi proponiamo qui di seguito.

Fra le offerte troviamo due tipi di auricolari molti diversi: il modello segnalato su Amazon come dodocool Auricolari Magnetico Bluetooth 4.1 viene proposto con uno sconto di 3 Euro ad un prezzo di 21,89 spedito sfruttando il codice coupon UCE7ZX4E. Sono degli auricolari Bleutooth con aggancio magnetico compatibili con le tecnologie APT-X e CVC 6.0 per la riduzione del rumore ambientale. Integrano un microfono HD, con un'autonomia in conversazione e riproduzione musicale pari a circa 8 ore. Il secondo modello è dodocool Hi-Res Auricolari Sport In-Ear 24 Bit che, grazie al codice coupon M5396KV8, costano solamente 15,98 Euro spedito (8 Euro di sconto su 23,98 Euro). Questo modello utilizza un cavo per l'interfacciamento allo smartphone o alla sorgente, e dispone di controlli remoti e microfono.

Fra i prodotti per la ricarica troviamo due dispositivi molto particolari, anch'essi in sconto tramite codice coupon (vi ricordiamo che va inserito nel carrello, procedendo con l'ordine sul sito). dodocool Cavo Lightning a USB-A Cavo con Scheda SD costa 22,98 Euro spedito grazie al codice B9ZXQAHQ (normalmente supera le 30 Euro): è un cavo da USB Type-A (quindi formato standard) a Lightning, che integra anche lo slot per una microSD in modo da condividere con lo smartphone tutti i dati integrati (si interfaccia con l'app KisDisk). Un modo alternativo per aggiungere spazio di storage al tuo iPhone! L'ultimo prodotto è dodocool Cavo Magnetico di Ricarica, un cavo che consente di collegare uno smartphone con porta micro USB attraverso una soluzione magnetica. Si collega l'adattatore microUSB allo smartphone in maniera permanente, e per ricaricarlo sarà necessario appoggiare il cavo magnetico. Questo prodotto viene venduto a 11,98 Euro spedito grazie al codice coupon 6QAMOL8I.