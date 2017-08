DJI Goggles al prezzo di 429,00 grazie al codice sconto di TomTop

Il prezzo di listino ufficiale è di 549,00€, ma grazie al codice sconto 1CXRM7956 da utilizzare sul portale di e-commerce TomTop, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 34,40€ sul prezzo già fortemente accattivante di 463,54€. Stiamo parlando di DJI Goggles che con questa promozione può essere acquistato al prezzo finale di 429,00€ con spese di spedizione gratuite.

DJI Googles è il dispositivo che permette di guidare i droni DJI usando il movimento della testa e vedendo in prima persona ciò che "vede" la telecamera del drone, abbadonando ogni tipo di controller manuale. Dall'aspetto simile ai molti visori VR presenti sul mercato, DJI Goggles è equipaggiato con display da 5 pollici in risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 60Hz, per non affaticare la vista. Il caschetto è poi provvisto di collegamento WiFi da 2,4GHz con il drone ed è capace di un'autonomia operativa di 6 ore grazie alla batteria da 9440mAh.

Presenti anche uno slot per la MicroSD quindi una porta micro USB, l'ingresso per l'HDMI, il jack audio per il collegamento delle cuffie con il classico foro da 3.5mm e non mancano i sensori di prossimità o accelerometro e giroscopio. Il visore offre inoltre una serie di tasti funzione per l'accensione e lo spegnimento, oltre che per la navigazione dell'interfaccia grafica.

Una volta collegato DJI Goggles ad un drone DJI della serie Phantom 4, Mavic Pro o Inspire, l'utente potrà visualizzare il video alla risoluzione di 1080p a 30fps, oppure a 720p con 60fps con un ritardo di 110 millisecondi, il che si traduce in una visione praticamente in tempo reale. Con la fuzionalità Head Tracking sarà possibile pilotare il drone semplicemente con il movimento della testa.

Il codice sconto 1CXRM7956 permette di acquistare DJI Goggles al prezzo di 429,00€ rispetto al prezzo di listino di 549,00€.