DJI CrystalSky, un nuovo monitor luminosissimo da 2000 cd/m² per operatori di droni

Al CES 2017 di Las Vegas DJI ha annunciato diversi prodotti per confermare la propria leadership nel mercato delle tecnologie di volo senza equipaggio, e non solo. Il più interessante è stato mostrato in forma prototipale ed è CrystalSky, che arriverà anche in commercio soprattutto per soddisfare le esigenze delle realtà commerciali. Si tratta di un display ad alta luminosità progettato per essere utilizzato naturalmente in ambienti esterni dagli operatori di droni o veicoli senza equipaggio.

CrystalSky Monitor è un display pensato per la registrazione e riproduzione in tempo reale dei video in ambienti esterni. Il pannello offre una luminosità massima molto elevata - 2000 cd/m², circa quattro volte i dispositivi mobile più luminosi - per essere ben leggibile anche sotto la luce diretta del sole. È progettato per funzionare con l'app DJI GO, offrendo all'operatore un controllo totale sulle sue feature. Anche la definizione delle immagini è elevata, mentre i valori di latenza ottimali per la riproduzione senza ritardi. Il monitor supporta gli standard H.264 e H.265, anche a 60 fps.

Non manca una porta HDMI per estendere la riproduzione video ad occhiali FPV o altri display, ed anche lo storage può essere espanso via microSD. Attraverso il monitor si possono operare tutte le azioni dell'app DJI GO per direzionare il veicolo associato. Una batteria esterna da 4920mAh può essere utilizzata per aumentare l'autonomia operativa del monitor, il quale può funzionare anche in condizioni meteorologiche estreme: da -20°C a 40°C senza problemi. Arriverà in due varianti da 5,5 e 7,85" con autonomie da 4-5 e 5-6 ore rispettivamente.

Prezzi e disponibilità verranno annunciati in seguito.

Fra i nuovi prodotti troviamo anche un nuovo DJI Phantom 4 in versione Chinese New Year Edition, con il prodotto originale che viene personalizzato da Martin Sati con nuovi colori e una fenice disegnata, simbolo di fortina e felicità nella mitologia cinese. Sotto la scocca troviamo le stesse feature e tecnologie del prodotto originale, come l'Obstacle Sensing System, l'Active Track e TapFly. Registra alla risoluzione 4K ed è stabilizzato lungo tre assi per catturare immagini via aerea. Il drone in edizione speciale costa 1.199 dollari e verrà venduto a partire dal 23 gennaio negli USA.