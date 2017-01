DJI annuncia Osmo Mobile Silver e Zenmuse M1, e una nuova app per iPad

DJI è indubbiamente fra i nomi di maggior successo per quanto concerne le tecnologie di volo senza equipaggio e al CES 2017 di Las Vegas ha annunciato diversi prodotti per confermare la propria leadership. Fra questi troviamo nuove estensioni per Osmo.

L'attuale "DJI Osmo Mobile trasforma lo smartphone in una smart motion camera", consentendo in abbinamento all'app DJI GO di catturare un soggetto e mantenerlo sempre all'interno dell'inquadratura stabilizzando al tempo stesso la ripresa. Il nuovo modello Osmo Mobile Silver è stato "progettato con il lifestyle in mente" e condivide la qualità costruttiva e il design ergonomico tipici della famiglia Osmo. Attraverso l'app DJI GO è possibile tracciare automaticamente il soggetto, creare timelapse in movimento, catturare foto a lunga esposizione, realizzare panorami a 9 scatti ed effettuare stream in diretta sui social media.

Su Osmo Mobile Silver sono state introdotte alcune migliorie, come la modalità Beautify che utilizza algoritmi automatizzati per processare automaticamente l'immagine e offrire la qualità migliore possibile in ogni momento senza costringere l'operatore a ritocchi in post-produzione. Il nuovo accessorio funziona anche con l'app mobile di stampo "professionale" FiLMiC Pro, la quale offre una flessibilità superiore e maggiori possibilità di interazione.

DJI Zenmuse M1 è uno gimbal che si applica sull'Osmo originale e consente di installare su questo uno smartphone avvantaggiandosi di tutte le sue funzionalità. Osmo Mobile Silver ha un'autonomia massima di 4 ore e mezza ed è compatibile con smartphone larghi da 58,6 a 84,8 mm. Il prezzo è di 339,00€ in Europa, mentre per Zenmuse M1 è pari a 189€. La disponibilità è prevista per entrambi prodotti verso la fine del mese di gennaio.

DJI ha annunciato anche una nuova app, Ground Station Pro per iPad che consente di pianificare e controllare voli autonomi per i velivoli DJI. L'app si caratterizza per un'interfaccia semplice da utilizzare, con cui impostare con facilità le rotte di percorsi complessi. La funzione 3D Map Area consente di realizzare mappe tridimensionali dell'ambiente percorso durante la "missione". La feature Tap and Go Waypoint invece permette di impostare 99 waypoint per missione, ognuno dei quali può avere 15 azioni consecutive (anche per iniziare o interrompere la registrazione).

L'app è gratis ed è compatibile con la maggior parte delle piattaforrme DJI e le fotocamere Zenmuse.