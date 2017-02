Da Oppo la fotocamera con zoom ottico 5x per smartphone che non sporge

Come anticipato Oppo ha annunciato una nuova tecnologia per le fotocamere degli smartphone denominata 5x Dual Camera Zoom, che debutterà entro la fine dell'anno sui prossimi dispositivi della compagnia. In maniera simile a quanto effettuato lo scorso anno, quando veniva svelato al pubblico il sistema Super VOOC per la ricarica rapida della batteria, Oppo ha affrontato la kermesse catalana senza un nuovo hardware, ma con una nuova tecnologia molto interessante.

Il sistema sfrutta un'impostazione a mo' di periscopio per offrire uno zoom di tipo ottico senza richiedere la tipica sporgenza anti-estetica dei sistemi analoghi della concorrenza. Questo perché l'intero sistema fotografico ha uno spessore di soli 5,7mm e può essere integrato anche all'interno delle scocche degli smartphone più sottili. Oppo non ha rilasciato informazioni dettagliate sul debutto della tecnologia e su quale dispositivo possiamo aspettarla.

Il sistema di zoom ottico di Oppo è stato sviluppato dagli ingegneri della compagnia nel corso dell'ultimo anno e conta oltre 50 componenti all'interno del piccolo package da meno di 6mm di spessore. Attraverso un prisma posizionato fra due sensori d'immagine separati la luce viene deviata di 90° fino a raggiungere un modulo fotografico interno con obiettivo dedicato. In questo modo si ottiene uno zoom ottico senza perdita di dettagli, sfruttando anche algoritmi specifici.

Durante la presentazione della feature Sky Li di Oppo ha commentato: "Ci stiamo posizionando efficacemente in termini di innovazioni tecnologiche per la fotografia mobile. Le fotocamere doppie con grandangoli e teleobiettivi, insieme alla costruzione in stile periscopio, alla nostra tecnologia di fusione delle immagini e alla stabilizzazione ottica, la fotografia mobile si avvicina sempre più ai risultati che si possono ottenere con le macchine fotografiche digitali tradizionali".

Hanno collaborato al sistema anche i tecnici della start-up israeliana chiamata Corephotonics, specializzata in setup a doppia fotocamera per smartphone e che ha ottenuto un corposo investimento di oltre 15 milioni di dollari negli scorsi mesi. Fra gli investitori nomi del calibro di Foxconn, Samsung e MediaTek.