Cyanogen stacca la spina da servizi e OS, e la CyanogenMod cambia nome

La celebre startup che puntava a sviluppare un sistema operativo superiore ad Android, ma sempre sulla base di quest'ultimo, ha annunciato che "spegnerà" i propri servizi e il rilascio delle build nightly del proprio sistema operativo a partire dal 31 dicembre 2016. Negli scorsi mesi la compagnia annunciava un round di licenziamenti e un rimescolamento dei vertici, oltre alla volontà di basarsi su un progetto del tutto nuovo chiamato ModularOS. Ma la CyanogenMod non scomparirà del tutto.

La notizia è stata riportata lo scorso venerdì, all'interno di un breve post sul blog ufficiale:

"Nell'ambito del consolidamento in corso di Cyanogen tutti i servizi e le build nightly supportate da Cyanogen saranno sospesi entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Il progetto open source e il codice sorgente rimarranno disponibili per chiunque voglia sviluppare personalmente la CyanogenMod".

Questo significa che tutti gli smartphone che utilizzano una versione ufficiale di CyanogenOS dovranno passare alle ROM custom CyanogenMod, un prodotto non commerciale ma realizzato da una community di sviluppatori appassionati capitanata dall'ex co-fondatore della compagnia Steve Klondik. La novità segna la fine delle grandi ambizioni di Cyanogen: senza peli sulla lingua l'ex CEO Kirt McMaster sosteneva che la sua compagnia avrebbe piazzato "una pallottola in testa a Google".

Dopo che McMaster si è allontanato dalla società, l'approccio del nuovo CEO Lior Tal ha fatto sin da subito capire che quel sogno non si sarebbe avverato. Tal, che prima occupava il ruolo di COO nella startup, ritiene che Cyanogen Inc. sia più appetibile agli OEM che non ai consumatori con i propri prodotti e servizi. Da qui nasce l'idea di ModularOS, un progetto con cui la compagnia non si contrappone a Google con il suo Android, ma fa parte dell'ecosistema di Google e ne sfrutta la popolarità.

Ma ci sono buone notizie per gli amanti della celeberrima CyanogenMod, dal momento che il progetto non morirà ma verrà continuato con il nome di LineageOS. Il sito originale della ROM custom era stato "spento" in seguito alle notizie della cessazione dei servizi della compagnia, ma non è passato molto tempo perché nuove informazioni venissero riportate sul sito lineageos.org: "LineageOS sarà una continuazione di quello che era la CyanogenMod", si legge nella pagina con la promessa di nuovi dettagli che arriveranno nelle prossime ore.