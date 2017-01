Cuffie Bluetooth senza fili? A 9,99 euro sono un affare imperdibile

Certi prodotti in offerta su Amazon sono quelli che nel mondo anglosassone vengono definiti 'no brainer'. Non bisogna nemmeno pensarci. Le cuffie wireless Bluetooth in offerta oggi appartengono decisamente a questa categoria. Se siete sempre oscillati nel dubbio 'Compro un paio di cuffie senza fili, non compro un paio di cuffie senza fili', oggi è la giornata giusta per dirimere per sempre le vostre perplessità e cliccare su 'Compra Subito' in calce alle VTIN.

Il motivo? Costano solo 9,99€. Esatto, meno di dieci euro per farvi recapitare a casa dal corriere un paio di auricolari in-ear per ascoltare senza fili la musica del vostro iPhone o del vostro smartphone Android. A quel prezzo per altro portano anche in dote una caratteristica molto comoda: due magneti permettono di chiudere gli auricolari a collana, in modo da non perderli quando non in uso. Inoltre se li si sta portando al collo con i magneti attaccati e si riceve una telefonata è sufficiente staccarli e infilarli nelle orecchie per rispondere, in modo del tutto naturale.

Utilizzano la tecnologia Bluetooth 4.1 e l'accoppiamento con due dispositivi in contemporanea. La batteria integrata fornisce circa 7 ore di autonomia. Contando che il vostro prossimo telefono potrebbe non avere il jack per le cuffie, a meno di dieci euro vale la pena di cominciare a portarsi avanti....