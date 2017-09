Crosscall Shark-X3: il telefonino che galleggia quando cade in acqua

Crosscall è un marchio francese specializzato in telefoni rugged in grado di resistere alla vita degli sportivi più accaniti e dei manovali più rudi e rozzi.

Il top di gamma del produttore transalpino è Trekker-X3 , uno smartphone super resistente, ma il suo catalogo offre anche soluzioni più semplici, meno costose, ma comunque fornite di interessanti funzionalità per chi fa vita all'aria aperta.

La novità di oggi è il nuovo Crosscall Shark-X3, piccolo telefonino a tastiera alfanumerica che fa della capacità di galleggiare il suo punto di forza. Diversi smartphone e telefonini puntano sul fatto di essere impermeabili, ma se cadono dove l'acqua è profonda o risultano irrecuperabili oppure vanno ben oltre il carico di pressione sopportabile e vengono afflitti da infiltrazioni.

Shark-X3, grazie a una speciale capsula d'aria tra il vetro e il display, risulta galleggiante e se anche dovesse cadere fuori bordo da un motoscafo o una barca a vela semplicemente tornerebbe in superficie pronto per essere recuperato. Per ritrovarlo facilmente, CROSSCALL ha sviluppato la tecnologia KEEP ALIVE: quando lo Shark cade in acqua i suoi sensori all'immersione e lo SHARK inizia a lampeggiare e a emettere in seguito segnali luminosi e sonori. Per aumentare la sicurezza dell'utilizzatore, questa tecnologia dispone anche di una funzione SOS che invia un SMS di allarme preregistrato a dei contatti preselezionati, nel caso assieme al telefono fosse caduto in acqua anche il suo possessore. Per questa evenienza il telefonino può anche emettere un fischio di 100 db di potenza, per facilitare le ricerche. Per quanto riguarda la resistenza all'acqua offre certificazione IP68 e consente immersione di un'ora a 2 metri di profonditaÌ.