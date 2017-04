Costruisce iPhone con pezzi di ricambio spendendo solo 300 dollari

Quasi un milione di visualizzazioni in un giorno per il video del canale YouTube Strange Parts in cui Scotty Allen afferma di aver costruito il suo iPhone 6S con una spesa complessiva di soli 300 dollari utilizzando solamente pezzi di ricambio. Una frazione rispetto al prezzo di listino a cui il melafonino è stato venduto lo scorso anno e viene ancora oggi venduto da Apple, ma è indubbiamente tutto il processo intorno alla creazione del dispositivo che suscita interesse.

Apple è sempre stata gelosa del suo iPhone, a tal punto da aver creato un ecosistema invalicabile sia lato software che lato hardware. Anche la sola espansione dello storage diventa un'operazione del tutto impossibile (o comunque oltremodo laboriosa) su iPhone, ma questo non ha fermato Strange Parts. Il creatore ha trascorso settimane nei dintorni di Shenzhen in Cina acquistando le diverse parti dello smartphone con il fine unico di costruire un iPhone 6S del tutto funzionante.

Il risultato finale, lo anticipiamo, è impressionante, ma sarà tutto vero? Il video naturalmente è stato elaborato e montato e quindi per noi spettatori è assolutamente impossibile stabilire se Allen abbia utilizzato "scorciatoie" durante il processo. È comunque molto probabile sia riuscito a trovare tutte le componenti necessarie per la realizzazione dello smartphone, anche se ci sembra strano che sia così semplice aggirare tutte le validazioni sull'hardware compiute dal sistema operativo.

Il video inizia con la ricerca della scocca posteriore, probabilmente la componente più semplice da trovare, per poi gettarsi alla ricerca delle varie componenti del display. Una volta ottenute Allen si rivolge ad artigiani locali che si occuperanno del loro assemblaggio per costruire il pezzo finito. La parte più difficile è stata quella relativa alla realizzazione della scheda logica, ma alla fine Allen ha deciso di comprare il pezzo già completo con tutti i chip, e non i chip separatamente.

"Il più grande ostacolo è stato cercare di realizzare la scheda logica da zero", ha dichiarato Allen. "Ero arrivato al punto in cui ogni passo successivo sembrava sempre più insormontabile. Non solo la saldatura deve essere estremamente precisa, e non solo ci sono centinaia di parti che devono essere saldate, ma ho dovuto anche affrontare problemi sul modo in cui testare la bontà dell'operato svolto, o su dove reperire alcune parti".

Sui commenti di YouTube il creatore del video ha dichiarato di aver speso "ben oltre 1000 dollari, ma un sacco di parti e di strumenti acquistati non hanno avuto alcuna utilità". La spesa delle componenti necessarie per portare a termine la realizzazione (appartenenti a smartphone in disuso o venduti come non funzionanti) è stata di circa 300 dollari, con il processo di ricerca e produzione che è durato "un paio di mesi".