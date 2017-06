Cortana può essere impostato come assistente di default su Android (negli USA)

L'ultimo aggiornamento di Cortana su Google Play permette di rendere l'assistente virtuale di Microsoft il predefinito su qualsiasi terminale Android. Purtroppo questa possibilità è garantita attualmente solamente per gli utenti americani, che possono utilizzare Cortana al posto di Google Assistant e Google Now. Una volta che viene avviata Cortana sullo smartphone Android la procedura guidata spiega con semplici passaggi quale app di assistenza scegliere di default.

Fra le proposte compare sia Google, con il suo Google Assistant già disponibile da tempo negli USA, e Cortana che, sebbene non sia efficace come il prodotto di Big G è presente anche su Windows 10 e può cooperare con l'assistente dei computer desktop tradizionali. Una volta installata Cortana può essere richiamata con una pressione prolungata del tasto Home eliminando contestualmente la possibilità di pronunciare "Ok Google" per richiamare Google Assistant.

L'assistente di Google non verrà del tutto eliminato dal sistema in uso, ma potrà essere utilizzato accedendo all'app Google dalla schermata Home o dal widget apposito. Uno dei limiti più evidenti di Cortana su Android è l'impossibilità di attivarla solo con la voce. Rispetto al passato è comunque un grosso passo avanti, visto che prima d'ora Cortana poteva essere utilizzata attraverso una shortcut nella schermata di blocco, ma non come assistente di default.

Non è chiaro a chi questa mossa possa essere indirizzata, dal momento che come dicevamo prima Google Assistant è un servizio estremamente strutturato nell'ecosistema Android e in generale più completo ed efficace di Cortana. Tuttavia chi vuole adesso ottenere un'esperienza d'uso più coerente fra gli assistenti virtuali utilizzati su desktop e su mobile, e non dispone di un terminale Windows Mobile, può ottenere l'assistenza digitale di Microsoft anche su un device Android.

Stando ai dati di Microsoft Cortana è utilizzato da 150 milioni di utenti in tutto il mondo all'interno di tutte le piattaforme in cui è presente, cioè Windows 10, Android, iOS e Xbox. La compagnia punta con i suoi SDK mirati a rendere compatibile l'assistente virtuale anche con prodotti hardware di terze parti, tuttavia la battaglia contro Siri e Google Assistant è ancora in salita soprattutto se consideriamo il successo di iOS e Android nei confronti di quello di Windows Mobile.

Gli assistenti virtuali vengono ancora oggi utilizzati molto più spesso su terminali mobile, e la situazione infelice di Windows Mobile ha certamente giocato a sfavore del successo di Cortana. La compagnia sta cercando di offrire feature per differenziarla rispetto alla concorrenza, come la possibilità di ricevere notifiche su Edge sulle evoluzioni dei prezzi dei prodotti nei vari siti di e-commerce. Tuttavia i big in questo specifico settore rimangono ancora Apple, Google e Amazon.