Come trasferire dati fra telefoni con un solo click

Trasferire dati da uno smartphone all'altro può non essere semplice, soprattutto se i due dispositivi utilizzano piattaformedifferenti. Spesso le procedure per portare i dati da un dispositivo all'altro sono lunghe e laboriose, richiedendo software che il più delle volte invece di risolvere problemi creano solamente confusione. Nel caso in cui tu voglia trasferire file sensibili da un iPhone o un iPad a un dispositivo Android, e viceversa, o nel caso in cui tu abbia bisogno di farlo spesso perché cambi frequentemente telefono, la frustrazione ti potrebbe letteralmente assalire perché iTunes non è progettato per funzionare con modelli diversi da quelli Apple.

Il produttore di iPhone cerca infatti di chiudere ogni rapporto con dispositivi estranei della concorrenza, ma anche su Android e Windows Phone, o su un vecchio Symbian, possono esserci problemi di interfacciamento fra le differenti soluzioni. Anche il semplice trasferimento dei contatti della rubrica dal vecchio smartphone al nuovo appena acquistato può non essere così intuitivo, ed è per questo che Wondershare propone MobileTrans, soluzione dedicata che consente di risolvere il problema di trasferimenti fra dispositivi multi-piattaforma in un battibaleno, rendendo l'intero processo possibile con pochi click e alla portata di tutti.

MobileTrans serve principalmente per il trasferimento da telefono a telefono di dati: nello specifico non solo copia i contatti della rubrica, ma anche SMS, registro chiamate, foto, musica, video. Nel caso di smartphone Android copia anche applicazioni tra diversi dispositivi, il tutto sempre con il minor numero di passaggi possibile. La sua finalità è creare una copia di backup di uno smartphone compatibile anche con dispositivi con piattaforme diverse: MobileTrans consente si salvare la maggior parte delle informazioni, e su iPhone consente anche di salvare gli album di foto, il rullino fotografico, le playlist musicali, per poterli trasferire anche su dispositivi Android.

L'applicazione è utile anche in casi estremamente specifici: ad esempio se ci servisse trasferire contatti da dispositivi su una SIM bloccata con un singolo operatore MobileTrans potrebbe farlo. Il trasferimento da telefono a telefono può avvenire anche tra smartphone con carrier diversi, e anche se non operano nella stessa nazionalità. L'applicazione è compatibile con svariati modelli di smartphone: come gli iPhone dal 4 in poi, gli iPad, dal Galaxy S2 fino al Note 4 sul versante Samsung, ma è probabile che siano compatibili anche i dispositivi più recenti. Vengono supportati anche dispositivi HTC, Nokia (anche con sistema operativo Symbian), Motorola, LG, e altri.

L'interfaccia grafica dell'applicazione è essenziale, elemento che rende il primo approccio semplice anche per l'utente meno esperto. Abbiamo sostanzialmente poche possibilità di scelta, racchiuse in quattro grossi riquadri: il più grande e importante è Trasferimento da telefono a telefono, seguito da Ripristino, Backup e Cancella il tuo vecchio telefono.

Di seguito diamo una rapida descrizione di ogni funzionalità.

Trasferimento da telefono a telefono : con questo riquadro si accede alla funzionalità principale dell'applicazione per il trasferimento dei dati da qualsiasi dispositivo a qualsiasi altro dispositivo indipendentemente dalla marca, dal modello o dall'operatore telefonico.

: con questo riquadro si accede alla funzionalità principale dell'applicazione per il trasferimento dei dati da qualsiasi dispositivo a qualsiasi altro dispositivo indipendentemente dalla marca, dal modello o dall'operatore telefonico. Ripristino : questa funzione permette di trasferire il backup salvato di un vecchio telefono su un nuovo telefono. Supporta dispositivi anche con diverso operatore telefonico e e diversi sistemi operativi.

: questa funzione permette di trasferire il backup salvato di un vecchio telefono su un nuovo telefono. Supporta dispositivi anche con diverso operatore telefonico e e diversi sistemi operativi. Backup : da qui si accede alla finestra di backup, con cui salvare tutti i dati di un dispositivo al computer per poi eseguire il ripristino in un secondo momento.

: da qui si accede alla finestra di backup, con cui salvare tutti i dati di un dispositivo al computer per poi eseguire il ripristino in un secondo momento. Cancella il tuo vecchio telefono: lo sviluppatore chiama questa funzione come "il distruttore di dati professionali". Mette in pratica al sicuro tutti i dati dello smartphone nel caso in cui si voglia vendere il dispositivo a terzi sul mercato dell'usato.

Selezionando una delle opzioni di trasferimento in pochi minuti avrete tutti i contenuti del "vecchio" dispositivo trasferiti sul nuovo, con la possibilità di cancellarli dal primo. La stessa procedura è fattibile anche per effettuare il backup sul computer, per poi trasferire i file in un secondo momento, o effettuare un ripristino, con cui copiare su un dispositivo destinatario tutti i file di un backup effettuato precedentemente.