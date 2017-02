Chrome per iOS si aggiorna introducendo la scansione dei codici QR

Google ha deciso di integrare nel proprio browser web per i dispositivi Apple uno scanner dei codici a barre e per i codici QR. Con l'ultimo aggiornamento a Chrome per iOS, infatti, tutti gli utenti potranno facilmente e soprattutto velocemente scansionare ogni tipo di codice a barre o QR senza dover installare apposite applicazione. Una funzionalità decisamente utile che Google ha pensato bene di integrare direttamente nel proprio browser web cercando anche di invogliare tutti gli utenti Apple che solitamente utilizzano Safari sul proprio iPhone o iPad.

Oltre all'utilità vera e propria della funzione, scansionare un QR o un codice a barre risulterà decisamente veloce e facile da fare. Infatti l'utente potrà avviare la nuova funzionalità secondo due differenti modalità: utilizzando il 3D Touch oppure ricercando lo scanner direttamente sullo Spotlight presente in ogni dispositivo Apple. Nel primo caso nel momento in cui l'utente premerà sull'icona di Chrome per iOS attiverà appunto il menu del 3D Touch e in esso troverà l'opzione "Leggi il codice QR". Entrandoci si attiverà in automatico la fotocamera dello smartphone o del tablet e l'utente potrà scansionare il proprio codice.

Se ci si dovesse invece trovare con un dispositivo Apple senza il 3D Touch, in questo caso, basterà digitare nella barra delle ricerche di Spotlight "QR" e l'algoritmo del dispositivo permetterà di avere subito come risultato la voce "Leggi il codice QR" per attivare la fotocamera per la scnsione. Niente di più facile e veloce. Una mossa decisamente furba quella di Google che in questo modo invoglierà tutti gli utenti che solitamente utilizzano come browser web Safari ma che in questo caso potrebbe optare il cambiamento scaricando appunto Google Chrome per iOS.