Chrome, niente più 'salti' nello scrolling su mobile

Per velocizzare la visualizzazione dei contenuti, gli elementi delle pagine web vengono caricati in maniera progressiva. In molti casi la struttura della pagina è disponibile sin da subito, mentre immagini, video ed elementi integrati vengono caricati solitamente dopo qualche istante, in base alla velocità di download della connessione. In alcuni casi questo comporta dei "salti" nella visualizzazione della pagina problema che Google intende risolvere su Chrome.

Il browser web di solito non prende come riferimento il punto che stiamo osservando, ma un punto assoluto della pagina nella sua struttura. Questo comporta che inserendo un'immagine nella parte più in alto rispetto a dove stiamo osservando, l'intero sito sembra spostarsi verso il basso, riportando la visualizzazione della pagina in una parte che avevamo già visto in precedenza. Tutto questo verrà eliminato con il prossimo aggiornamento di Chrome per dispositivi mobile.

"Questi fastidiosi salti di pagina succedono solitamente quando il sito web inserisce un'immagine o un altro contenuto sopra l'area visibile", spiega Google, "spingendo verso il basso quello che c'è sullo schermo". Google intende risolvere il problema su Chrome con un metodo chiamato "scroll anchoring", che blocca il contenuto sull'elemento che si visualizza in ogni momento, e non su una parte assoluta della pagina. Il video riportato dalla società spiega benissimo la novità.

"Lo scroll anchoring è il tipo di feature che preferiamo, quelle che portano benefici senza che l'utente se ne accorga nemmeno", sottolinea Steve Kobes di Google che promette una riduzione di una media di "tre salti" per ogni visualizzazione di pagina. La tecnologia verrà affinata nel corso del tempo e migliorata nella sua efficacia, mentre gli sviluppatori web che vogliono ottenere qualche informazione in più sulla tecnologia possono farlo sul blog Chromium ufficiale.