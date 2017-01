Caricabatterie RAVPower 20100mAh con QuickCharge 3.0 e USB Type-C in offerta a 39,99 euro

Se siete alla ricerca di un caricabatterie portatile l'offerta di Amazon attiva in queste ore potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di un modello di RAVPower da ben 20.100mAh che può caricare sia smartphone che tablet affidandosi alle ultime tecnologie a disposizione. Fra i supporti citiamo Qualcomm Quick Charge 3.0, che consente di caricare velocemente un dispositivo compatibile con la modalità, e la presenza di una porta USB Type-C, per caricare ad esempio il nuovo MacBook e gli smartphone più recenti.

Sfruttando le tecnologie di ricarica rapida il caricabatterie portatile di RAVPower è in grado di essere ricaricato dallo 0 al 100% in sole 4,5 ore, poche se consideriamo l'amperaggio di 20.100 mAh. Lo stesso discorso può essere fatto anche per le ricariche da caricabatterie a dispositivi compatibili con Quick Charge 3.0, fra cui: Samsung Galaxy S5, S6, S6 edge, S7, S7 edge Note 4 e Note Edge, Motorola Moto X, HTC One M8, M9, Sony Xperia Z3, Z4, Z3 Tablet, Z4 Tablet, Z3+, Nexus 6, 5X e 6P, LG G4.

Con 20.100mAh il caricabatterie è in grado di caricare 7 volte un iPhone 6 o un iPhone 6S, 5 volte un Galaxy S6, e dare più di una carica ai tablet come iPad Air. Il dispositivo integra quattro LED di notifica che permettono di individuare il livello di carica della batteria, e una protezione di sicurezza al circuito che, in caso di cortocircuito o sovratensione, forza lo spegnimento di tutte le parti elettroniche evitando eventuali danni.