CANVIO for Smartphone: la soluzione per ricarica e backup di Toshiba

Toshiba presenta ufficialmente il suo CANVIO for Smartphone, una soluzione 2-in-1 per la ricarica dello smartphone ma anche per realizzare backup dello stesso, il tutto in una unica soluzione. Il nuovo dispositivo era stato preannunciato durante lo scorso IFA di Berlino ed oggi vede la sua ufficializzazione soprattutto nel nostro paese. L'azienda spiega come il nuovo CANVIO permetta di risolvere il problema dei backup che con gli smartphone spesso non risultano di immediata realizzazione soprattutto per tutti coloro che non conoscono bene la materia.

Per questo CANVIO for Smartphone nasce dall'esigenza di semplificare proprio questa operazione permettendo però di aiutare l'utente anche a ricaricare lo smartphone nel mentre copia i propri dati. Sì perché il dispositivo può memorizzare immagini, video, musica, documenti e qualsiasi altra cosa presente all'interno dello smartphone fino a 500GB di contenuti mentre è in fase di ricarica sempre attaccato a CANVIO.

Il suo utilizzo è quanto mai semplice visto che l'utente non dovrà fare altro che unire lo smartphone Android con un cavo al CANVIO e tramite un'applicazione sviluppata appositamente da Toshiba potrà scegliere quali file salvare sull'hard disk del dispositivo portatile mantenendoli per sempre al sicuro. Comoda la possibilità di realizzare la sincronizzazione e quindi il backup degli ultimi file ogni qualvolta lo smartphone venga connesso via cavo al CANVIO.

“Migliaia di telefoni cellulari vengono persi o rubati, cadono e si rompono ogni giorno ma la maggior parte degli utenti effettua raramente il back up dei propri dati”, ha dichiarato Lorenzo Martinez-Palomo, General Manager, Toshiba Electronics Europe GmbH, Personal Storage Division. “Caricare il proprio telefono è un’attività che invece svolgiamo regolarmente. Offrendo sia la ricarica sia lo storage, il CANVIO for Smartphone offre un’elegante soluzione 2-in-1 che garantisce la massima tranquillità di archiviazione dei propri dati personali ogni volta che il telefono è in carica”.

A livello di design il nuovo CANVIO for Smartphone di Toshiba risulta essere essenzialmente un piccolo dispositivo circolare e sottile in plastica caratterizzato dalla colorazione bianca. Nella confezione saranno presenti, oltre al dispositivo, anche un cavo USB 2.0, un cavo USB 2.0 Type-C, adattatore USB Micro-B Type A ed chiaramente un adattatore AC. Nessuna informazione sul prezzo di vendita e sulla disponibilità in Italia.