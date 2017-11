Broadcom pensa allo shopping in grande: nel mirino Qualcomm per 100 miliardi di dollari

Broadcom è un'azienda che, secondo fonti Wikipedia, vanta oltre 15000 dipendenti e un fatturato di 13,4 miliardi di dollari USA. Qualcomm è ben più grande, con 33500 dipendenti e un fatturato quasi doppio. Può un pesce più piccolo ingoiarne in un sol boccone uno più grande? In natura la cosa è molto difficile se non impossibile, ma tutto cambia in scenari aziendali e soprattutto in un settore come quello tecnologico.

Pur anomala come situazione, esistono precedenti di aziende più piccole che ne acquisiscono di più grandi. E sembra proprio questa la via che intende seguire Broadcom, guidata dal CEO Hock Tan che non ha mai nascosto la propria propensione ad una certa aggressività in fatto di acquisizioni. Certo, in questo caso si può parlare di voracità, perché nel mirino sembra essere finita nientemeno che Qualcomm, che le numerose fonti fra cui Bloomberg danno come un boccone dal prezzo che supererà i 100 miliardi di dollari USA, oltre tre volte il fatturato annuo.

Broadcom fornisce molte delle componenti necessarie al networking degli smartphone, fra cui iPhone, mentre Qualcomm non ha bisogno di grandi presentazioni, operando nello stesso settore fornendo di tutto un po' a partire dai SoC ma arrivando anche e soprattutto ai numerosi brevetti a cui la quasi totalità dei produttori devono sottostare, in misura più o meno grande a seconda dei casi.

Insomma, in via del tutto ipotetica potrebbe nascere fra un po' un colosso davvero imponente in un settore strategico come quello mobile, pur rimanendo aperti numerosi interrogativi sulla reale fattibilità. Sarà nostra premura seguire da vicino questa interessante vicenda, che vi riproporremo sempre qui sulle nostre pagine.