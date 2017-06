Blackview ufficializza i nuovi smartphone ''rugged'' alla sua Conferenza mondiale di Praga

Blackview, l'azienda cinese presente sul mercato dal 2013, ha tenuto ieri in quel di Praga la sua Conferenza mondiale per gli agenti. Un appuntamento importante per l'azienda che ha in tal modo avuto la possibilità di presentare al mondo intero i nuovi smartphone che verranno messi in commercio nei prossimi mesi. Parliamo di quattro nuovi smartphone di cui due completamente "rugged" ossia resistenti a situazioni estreme ma anche due altri device con specifiche tecniche particolari come batterie importanti.

Innanzitutto partiamo dal top di gamma che il CEO di Blackview ha avuto modo di presentare a tutti gli agenti durante la conferenza. Parliamo del nuovo Blackview BV8000 Pro, un device dalle prestazioni importanti ma soprattutto dalle caratteristiche tecniche incredibili in termini di resistenza. Lo smartphone possiede un display da 5 pollici Full HD protetto da un pannello di vetro in Gorilla Glass 3. Al suo interno è stato posizionato un processore MediaTek MT6757 con un clock a 2.3GHz e la bellezza di ben 6GB di RAM che permetteranno sicuramente di non avere alcun tipo di problema con l'uso delle applicazioni. Per quanto riguarda invece lo spazio di archiviazione lo smartphone possiede 64GB che potranno oltretutto espanse con MicroSD, quindi una batteria da ben 4.180 mAh, GPS + Glonass e Android 7.0 Nougat. A livello multimediale interessante la presenza di una fotocamera da 16MP realizzata da Samsung ed una cam anteriore da 8MP. Chiaramente presente la certificazione IP68 che garantisce all'utente di poter usare lo smartphone in acqua ma anche senza dover temere la polvere.

Blackview ha presentato anche il nuovo P6. Un device che fa della batteria la sua principale caratteristica con una capacità di ben 6.380 mAh in uno spessore di soli 9.3 millimetri. A livello tecnico il nuovo Blackview P6 possiede un processore Octa-Core MediaTek Helio P20 con clock a 2.5GHz, ben 6GB di RAM ed uno storage interno da 64GB. A tutto questo dobbiamo aggiungere un display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD, con matrice AMOLED e finitura 2.5D. A livello multimediale presente una fotocamera posteriore con doppio sensore da 13MP ciascuno mentre frontalmente un sensore da 8MP. Interessante la presenza già di default di Android 7.0 Nougat che dunque potrà aiutare gli utenti ad ottimizzare al meglio l'utilizzo quotidiano.

Ricordiamo come Blackview sia stata fondata nel 2013 e sia specializzata appunto negli smartphone "rugged" ossia prestanti alla resistenza. L'azienda negli anni ha raggiunto una capillarità in 128 paesi con oltre 4 milioni di fan e in tutto il mondo possiede la bellezza di oltre 300 dipendenti che con dedizione e impegno realizzano smartphone di qualità proprio come il nuovo BV8000 Pro.