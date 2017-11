Blackview S8: le fotocamere superano la qualità delle concorrenti?

Il nuovo smartphone di casa Blackview ha senza dubbio conquistano il cuore di molti utenti che lo hanno acquistato e ne sono rimasti entusiasti sotto ogni punto di vista. Il nuovo Blackview S8 in effetti è un coniugato di prestazioni ma anche di design capace di rispecchiare i canoni odierni dello smartphone potente ma anche e soprattutto bello da vedere. Se da una parte il nuovo device della casa cinese ha colpito per le sue specifiche tecniche di certo ci si chiede se la componente multimediale in particolare le fotocamere permettano di battere i concorrenti più agguerriti.

Blackview ha deciso di realizzare molte foto realizzate con il nuovo Blackview S8 sia per quanto riguarda scenari paesaggistici ma anche su altri soggetti. I risultati sono decisamente interessanti e a volte anche decisamente sorprendenti soprattutto la cosa che colpisce sotto questo aspetto è la facilità di ripresa. Anche in condizioni estreme o in situazioni di punta e scatta lo smartphone lavora bene e riesce a realizzare ottime fotografie.

Il Blackview S8 è dotato di una doppia cam da 13MP nella parte posteriore che in quella frontale con la differenza che i sensori di immagine al posteriore risultano quelli di Sony e nello specifico sensori IMX 258 con apertura focale di f/2.0. Questo permette di ottenere video di buona qualità con obiettivo grandangolare. Il resto delle specifiche del nuovo Blackview S8 vedono la presenza di un display HD+ da 5,7 pollici con form factor a 18:9 e risoluzione di 1440x720 pixel quindi processore MediaTek MT6750T, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Batteria da 3.180 mAh con la presenza della carica rapida 2.0 quindi lo scanner delle impronte digitali al posteriore e la presenza di Android 7.0 Nougat come sistema operativo pronto ad essere aggiornato ad Android 8.1 entro la fine di quest'anno.

Il nuovo Blackview S8 dunque viene pensato non solo per la potenza pura nell'uso di tutti i giorni ma anche e soprattutto come uno smartphone per gli appassionati di fotografia. È possibile acquistare Blackview S8 su AliExpress con il miglior prezzo di 153.36€.