Blackview S8 in arrivo. Ecco il video che svela il suo display ''senza cornici''

E' una battaglia a suon di schermi sempre più "borderless" quella che sta avvenendo negli ultimi mesi dove i maggiori produttori di smartphone ma anche e soprattutto quelli cinesi cercano di trovare la migliore soluzione nel rapporto qualità/prezzo. Ecco che Blackview non vuole essere da meno e svela al mondo intero anche il suo nuovo progetto capace di allinearsi o magari anche di sopravanzare gli altri. Parliamo chiaramente del nuovo Blackview S8 che di certo potrà far valere l'aspetto sicuramente bello e quanto mai interessante del device.

Lo smartphone è stato individuato in rete agli inizi di settembre e ormai sappiamo tutto di questo Blackview S8 che verrà proposto in vari colori passando dalla colorazione oro a quella blu corallo continuando a quella nera. L'aspetto è senza dubbio di forte impatto con un design accattivante e al passo con i tempi. Presente un display HD+ da 5.7 pollici con un rapporto di forma a 18:9 che rende dunque il telefono meno grande rispetto ad altri suoi device con gli stessi pollici.

Al suo interno presente un processore MediaTek MTK6750T Octa-Core con 4GB di RAM ed no storage interno da 64GB che potranno comunque essere espansi. Nessun problema per quanto concerne l'autonomia grazie alla presenza di una batteria da 3.180 mAh capace sicuramente di utilizzare lo smartphone per molte ore grazie anche alla presenza di Android 7.0 Nougat che verrà aggiornato quanto prima ad Android 8.1 Oreo come dichiarato dall'azienda.

A livello multimediale Blackview ha deciso di battere tutti i record posizionando non una e nemmeno due fotocamere bensì 4 sensori, di cui uno doppio sul posteriore ed uno doppio all'anteriore. In questo caso la fotocamera principale anteriore è da 8.0MP e dotata della funzione di bellezza, ed è capace di ottenere ottimi risultati per i selfie grazie anche al grandangolo. La fotocamera principale posteriore è da 13MP e permetterà di ottenere l'ormai famoso effetto bokeh a come avviene con le fotocamere più professionali.



Ma quando arriverà questo nuovo Blackview S8? Il lancio è previsto per il prossimo mese di ottobre e dunque ci chiediamo quale sarà il prezzo per questo nuovo device dell'azienda che è solitamente conosciuta per proporre i propri device a prezzi sempre fortemente convenienti. Per ulteriori informazioni vi lasciamo la pagina ufficiale su Facebook e quella su Twitter di Blackview.