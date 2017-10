Blackview S8: ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartphone cinese

Blackview continua a "sfornare" smartphone su smartphone e dopo aver presentato agli utenti ben quattro telefoni a livello mondiale, ecco che l'azienda ha deciso di catturare l'attenzione del proprio pubblico con il nuovo Blackview S8 che oltre ad avere un display senza cornice, proprio come va di moda adesso, vede anche la presenza di ben 4 fotocamere due per ogni lato del device e capace di arricchire il comparto hardware del telefono. Una notizia senza dubbio interessante per gli utenti da sempre fedeli all'azienda ma anche per quelli che sono in cerca di un telefono smart su cui contare.

Se l'interesse per lo smartphone è indirizzato al nuovo design con il display borderless a 18:9 di certo si potrà avere interesse anche per la presenza di un comparto multimediale da record con la presenza di ben 4 fotocamere. Ma non è tutto visto che Blackview crede molto nel cliente e in questo caso una buona notizia è la volontà entro fine anno di aggiornare lo smartphone ad Android 8.1.

Il Blackview S8 è apparso sul mercato solo una settimana fa ma i pre-ordini sono stati estremamente importanti e ad oggi è possibile osservare le caratteristiche del nuovo smartphone in un video ufficiale. Il nuovo Blackview S8 possiede un display da 5.7 pollici HD+ con risoluzione di 1440x720 pixel con form factor 18:9. A questo si aggiunge un processore MediaTek MT6750T Octa-Core con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Come detto il comparto fotografico vede la presenza di una doppia fotocamera al posteriore da 13MP+0.3MP Sony IMX258 mentre all'anteriore sono presenti gli stessi sensori da 13MP+0.3MP. Batteria da 3.180 mAh che garantirà una buona autonomia grazie anche al supporto della ricarica rapida con la USB Type-C.

Il Blackview S8 possiede un perfetto equilibrio tra la bellezza e praticità vista anche la presenza degli elementi più in voga al momento come la doppia fotocamera, la tecnologia di un pannello a tutto schermo e la carica rapida. Insomma uno smartphone decisamente completo e soprattutto ad un prezzo davvero incredibile. Il Blackview S8 infatti può essere preordinato ad un prezzo speciale di 149.99$ su Gearbest.